Starfield supera els llançaments anteriors de Bethesda amb més de sis milions de jugadors

Starfield, el joc molt esperat de Bethesda, s'ha convertit en el títol de llançament més gran de la companyia, superant l'èxit de llançaments anteriors com Skyrim i Fallout 4. Des del seu llançament d'accés anticipat l'1 de setembre, seguit d'un llançament més ampli el 6 de setembre, Starfield ja ha va atreure més de sis milions de jugadors a Xbox i PC.

El que diferencia Starfield d'altres llançaments de jocs és la seva disponibilitat a Xbox Game Pass com a títol propi. Això ha contribuït a la seva popularitat i accessibilitat generalitzada entre els jugadors. A més, el joc ha assolit fites importants en un curt període de temps, arribant a més d'un milió de jugadors simultàniament i assolint un màxim de 250,000 usuaris simultanis diaris a Steam.

Segons Jerret West, director de màrqueting de Xbox, Starfield és més que un llançament de jocs: és un fenomen que capta l'atenció tant de la indústria dels jocs com de les converses més àmplies dels consumidors. West descriu Starfield com una joia rara que apareix només una vegada cada pocs anys, cosa que la converteix en una fita important en el món dels jocs.

A més, West veu Starfield com el punt de partida d'un viatge més gran per a Xbox, amb una línia de títols de primera part prevista per als propers anys. Considera que això és l'inici d'un període extraordinari per a l'empresa.

En resum, l'èxit de Starfield ha estat sense precedents, superant ja els assoliments dels anteriors títols de gran èxit de Bethesda. El llançament del joc a Xbox Game Pass i la seva capacitat per captivar un públic ampli signifiquen una nova era tant per a Bethesda com per a Xbox.

