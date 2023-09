La falta poc realista de gossos a Starfield: els fans volen els seus amics peluts

By

Starfield, l'últim joc d'èxit de Bethesda, ha obtingut elogis i crítiques per igual. Tanmateix, un aspecte que fins i tot els fans del joc troben perplexos és l'absència de gossos. L'usuari de Reddit u/Hbimajorv va expressar la seva insatisfacció, afirmant que la manca de gossos és la part més irreal de Starfield.

Segons la descripció d'un element del joc, es diu que certes races de gossos s'han extingit. Aquesta explicació ha portat els seguidors a especular que tots els gats i gossos han tingut la mateixa sort. u/Hbimajorv argumenta que això no és realista perquè els humans sempre han fet tot el possible per protegir i cuidar les seves mascotes, fins i tot en circumstàncies greus.

Els fans en els comentaris van coincidir amb u/Hbimajorv, afirmant que l'absència de mascotes els va arruïnar la immersió. Creuen que els jugadors haurien d'haver tingut l'oportunitat de salvar els gossos de l'extinció, donat el fort vincle entre els humans i els seus companys de quatre potes.

Curiosament, tot i que la manca de gossos és una preocupació important, alguns aficionats també han notat l'absència de gats a Starfield. Els primers materials de màrqueting amb gats han fet especular que podrien haver estat eliminats completament del joc.

En conclusió, l'absència de gossos a Starfield és un punt de discussió entre els aficionats. Molts ho consideren poc realista, donat el vincle entre els humans i les seves mascotes. Tot i que el joc ofereix una explicació per a la seva absència, no satisfà el desig dels fans de tenir els seus amics peluts al seu costat a l'univers virtual.

