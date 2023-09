Comprendre el sistema d'habilitats a Starfield: una guia

Starfield, l'esperat joc de rol de Bethesda, incorpora un sistema d'habilitats impulsat principalment per les estadístiques i l'atzar. A diferència dels jocs anteriors de Bethesda, on la progressió d'una habilitat es basava en la realització d'accions associades, Starfield requereix que els jugadors compren habilitats específiques utilitzant punts d'habilitat abans de poder millorar en aquestes àrees.

Començant amb un procés de creació de personatges, els jugadors poden triar entre una varietat d'orígens biogràfics que ofereixen diferents conjunts d'habilitats. Aquestes habilitats es desbloquegen mitjançant els punts d'habilitat obtinguts en pujar de nivell. Cada habilitat té quatre rangs, i progressar a rangs més alts requereix completar reptes específics relacionats amb aquesta habilitat.

És important tenir en compte que alguns reptes només es poden desbloquejar un cop s'ha comprat l'habilitat associada. Això vol dir que els jugadors poden trobar-se fent activitats sense avançar en determinades àrees d'habilitat. Per optimitzar el joc i el desenvolupament d'habilitats, es recomana triar un fons i habilitats que s'alinein amb el vostre estil de joc desitjat.

Hi ha diverses habilitats essencials que cal considerar adquirir al principi a Starfield. Aquests inclouen l'aixecament de peses, que augmenta la capacitat de càrrega; Benestar, que atorga més salut; Comerç, que millora els preus de compra i venda; Persuasió, que augmenta les possibilitats de persuadir NPC; Escobriment, que millora el descobriment d'elements; Balística o làser, que augmenten el dany amb tipus d'armes específics; i diverses certificacions d'armes.

Altres habilitats importants inclouen Medicina per augmentar l'efectivitat dels articles de curació, Enquesta per millorar les habilitats d'escaneig, Boost Pack Training per millorar el rendiment del jetpack i Seguretat per a la pirateria de panys avançats.

Tot i que les habilitats esmentades cobreixen una sèrie d'activitats que es troben habitualment al joc, val la pena assenyalar que certes habilitats poden progressar simultàniament. Per exemple, les habilitats de combat sovint requereixen matar enemics, cosa que pot provocar danys. Això, al seu torn, pot contribuir a la progressió de les habilitats de benestar o medicina. De la mateixa manera, habilitats com ara l'aixecament de peses, l'aixecament de pes i el comerç poden fer sinèrgies, ja que saquejar, transportar materials i vendre'ls als venedors poden aconseguir un progrés de desafiament.

A Starfield, no hi ha cap límit de nivell, cosa que permet als jugadors continuar progressant fins i tot a nivells més alts. Tot i que el respecte no és possible, la capacitat de maximitzar totes les habilitats ofereix la flexibilitat per experimentar amb diferents estils de joc.

En conclusió, entendre el sistema d'habilitats a Starfield és crucial per al desenvolupament eficient del personatge. Si trieu acuradament les habilitats que s'alineen amb el vostre estil de joc i completeu els reptes de manera constant, podeu crear un personatge complet preparat per navegar pels reptes de la galàxia.

Fonts: Diablo IV - Bear Bender BuildOff per Bethesda