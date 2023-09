Starfield: una guia per escollir panys amb Digipicks

Bethesda ha fet un canvi significatiu en la mecànica de selecció de panys per al seu proper joc Starfield. Enrere han quedat els tradicionals panys de goms i pins als quals ens hem acostumat als seus jocs de rol. En canvi, han introduït nous digilocks fantàstics. Si us costa adaptar-vos a aquest nou mètode per desbloquejar portes i robar objectes valuosos, no us preocupeu. Tenim una guia ràpida per ajudar-te.

Com escollir panys

A Starfield, la selecció de panys implica inserir claus en panys circulars amb un cert nombre de buits que cal omplir amb la clau correcta. La pantalla mostra les tecles disponibles al costat dret, cadascuna amb un nombre diferent de pins. A l'esquerra, veureu el pany en si, amb panys més complexos amb més anells per treballar en comparació amb els més senzills.

Per facilitar la selecció de panys, es recomana centrar-se a augmentar la vostra habilitat de seguretat al principi del joc. Això farà que els panys es ressaltin en blau quan passeu el cursor per sobre de les claus que s'ajustin a ells. D'aquesta manera, podeu identificar fàcilment quines claus funcionen per a cada nivell dels anells del pany.

Quan intenteu escollir un pany, és possible que trobeu claus que només s'ajustin a una capa o nivell del pany, mentre que altres poden funcionar en diverses capes. El vostre objectiu és girar i inserir les tecles per omplir tots els buits i eliminar progressivament les capes.

Escollir panys a Starfield requereix més reflexió i planificació en comparació amb els panys tradicionals dels jocs anteriors de Bethesda. No utilitzeu les claus que necessitareu més endavant només perquè s'ajusten a la capa on esteu actualment. El millor és començar amb tecles que tenen més agulles, ja que sovint tenen dissenys més específics. Les claus amb menys agulles tenen un rang d'aplicació més ampli.

Si trobeu un pany expert, preneu-vos el temps per passar per les claus disponibles i girar-les cap a la seva posició. Anoteu quines tecles s'ajusten a cada capa abans de comprometre's a col·locar-les al seu lloc. Si cometeu un error, podeu tornar sobre els vostres passos a través de les capes si teniu digipicks de recanvi. Tanmateix, amb paciència i una consideració acurada, hauríeu de poder desbloquejar la majoria de panys sense necessitat de tornar a traçar.

Finalment, un consell útil és estalviar escombra. Abans d'intentar triar un cofre de nivell mestre o una porta que realment voleu obrir, deseu el vostre joc. D'aquesta manera, podeu tornar a carregar si us trobeu. Tot i que pot semblar una trampa, en la immensitat de l'espai, ningú pot escoltar-te.

On trobar Digipicks

Els Digipicks es poden trobar a tot Starfield. Es troben dispersos en bases i campaments enemics i també es poden obtenir saquejant cossos enemics morts. A més, si teniu habilitats de carterista, podeu adquirir digipicks d'enemics vius. A més, els venedors ofereixen digipicks per comprar, normalment per 35 crèdits. És aconsellable abastir-se de digipicks per tenir-ne sempre uns quants a mà. No voldríeu trobar-vos amb un cofre mestre tancat a les profunditats d'un calabós sense un mitjà per obrir-lo.

