Com construir llocs avançats a Starfield: una guia per recopilar recursos

La construcció de llocs avançats a Starfield és una mecànica crucial que permet als jugadors reunir recursos a granel, que després es poden utilitzar per crear objectes i actualitzacions durant la seva aventura. A Starfield, els jugadors tenen la llibertat de crear llocs avançats a qualsevol lloc de l'univers, portant la funció de construcció base de Fallout 4 al següent nivell. Tot i que el joc no ofereix un tutorial llarg sobre com construir llocs avançats, és una mecànica extremadament útil que permet als jugadors adquirir una gran quantitat de recursos sense gastar els seus crèdits.

Per començar a construir un lloc avançat a Starfield, els jugadors han d'obrir el seu escàner i seleccionar l'opció "Post avançat". Això mostrarà una imatge fantasma del lloc avançat, que indica on es pot construir. L'extrem superior dret de la pantalla proporcionarà un menú amb una llista dels recursos disponibles als voltants, i els jugadors haurien d'intentar reunir tants d'aquests recursos com sigui possible (apunteu-vos a almenys quatre). Un cop s'ha trobat una ubicació adequada, es pot col·locar el lloc avançat.

Després de col·locar el lloc avançat, els jugadors entraran en el mode de construcció. Es recomana canviar a una vista superior de la zona per a una millor visibilitat. En el mode de construcció, els jugadors hauran de construir extractors, unitats d'emmagatzematge i fonts d'alimentació. Els extractors s'han de col·locar a les venes dels recursos que es troben a terra, i els jugadors haurien d'intentar encaixar el màxim possible en una àrea determinada. Les unitats d'emmagatzematge s'han de construir en funció del tipus de recursos que s'extreuen: sòlids, líquids o gasosos. Els extractors s'han de connectar a unitats d'emmagatzematge, i això es pot fer passant el cursor per sobre de l'extractor, seleccionant "Crea un enllaç de sortida" i arrossegant la línia vermella al contenidor d'emmagatzematge adequat. Finalment, es necessiten fonts d'energia, com ara panells solars o generadors de combustible, per alimentar els extractors.

Tot i que no hi ha una "millor" ubicació absoluta per construir llocs avançats a Starfield, es recomana construir diversos llocs avançats a diversos planetes per maximitzar els beneficis d'aquesta mecànica. Abans de crear llocs avançats, els jugadors haurien d'escanejar planetes per determinar els recursos disponibles. Val la pena investigar planetes amb cinc o més recursos. Alguns planetes recomanats per a la construcció de llocs avançats inclouen Jemison, que ofereix aigua, clor, plom, argó i clorosilans; Kreet, que ofereix aigua, heli-3, ferro, plom, argó, alcans, plata i neó; Zamka, que ofereix aigua, heli-3, coure, níquel, ferro, urani, cobalt i vanadi; i Maheo 2, que ofereix aigua, heli-3, coure, ferro, plom, alcans, tetrafluorurs i iterbi, un recurs rar i valuós que només es troba en 34 planetes i llunes del joc.

En general, construir llocs avançats a Starfield és una manera gratificant i eficient de reunir recursos i millorar el joc. En seleccionar estratègicament les ubicacions i construir correctament extractors, unitats d'emmagatzematge i fonts d'alimentació, els jugadors poden garantir un subministrament constant de recursos valuosos al llarg de la seva aventura.

