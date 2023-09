Spotify presenta una llista de reproducció personalitzada "Llista diària" que s'adapta al teu estat d'ànim

By

Spotify continua millorant la seva col·lecció de llistes de reproducció personalitzades amb la introducció de la seva última funció, la llista diària. Aquesta llista de reproducció en constant evolució està dissenyada per adaptar-se al vostre estat d'ànim durant tot el dia, oferint una experiència d'escolta única i adaptada a cada usuari.

Unint-se a les files de Discovery Weekly, On Repeat i barreges de gènere, Daylist és una llista de reproducció actualitzada contínuament que pretén atendre "cada versió de tu". La llista de reproducció s'actualitza diverses vegades al dia, incorporant cançons i títols nous basats en el vostre compromís històric amb l'aplicació Spotify.

Per exemple, si normalment escolteu música alegre i alegre al matí, la llista diària pot suggerir una llista de reproducció anomenada "broom pop banger early morning". Al costat d'aquests subtítols peculiars, podeu esperar descobrir noves cançons i un títol actualitzat cada vegada que la llista de reproducció s'actualitza.

Aquesta nova funció es basa en la comprensió de Spotify de les metadades musicals, que va permetre el llançament de Niche Mixes a principis d'aquest any. Niche Mixes permetia als usuaris introduir activitats, vibracions o estètica específiques per rebre una llista de reproducció personalitzada a canvi. Amb la llista diària, Spotify combina aquestes "vibracions" amb les vostres dades d'ús de Spotify per crear una llista de reproducció tot en un que mostra la vostra música preferida durant tot el dia.

La llista de reproducció s'actualitza amb freqüència, incorporant la "música de nínxol i els microgèneres" que normalment reproduïu durant hores específiques del dia i de la setmana. A més, els gràfics de la llista diurna s'adapten per reflectir l'hora del dia, passant d'un to groguenc brillant al matí als colors del capvespre al vespre i un negre més fosc per escoltar-les a la nit.

A més, la llista diària inclou una funció de compartició integrada dissenyada per a les xarxes socials. Els usuaris poden compartir fàcilment una captura de pantalla ja feta, un adhesiu personalitzat o una targeta compartida personalitzable per mostrar la seva llista diària als amics i seguidors. La llista de reproducció també es pot desar a la biblioteca de l'usuari per accedir-hi còmodament.

Daylist es llança tant per als usuaris gratuïts com per als usuaris Premium als mercats de parla anglesa, com ara els EUA, el Canadà, el Regne Unit, Austràlia, Nova Zelanda i Irlanda. Spotify té previst ampliar la disponibilitat a més usuaris a nivell mundial en els propers mesos.

font:

– Spotify (no es proporciona cap URL específic)