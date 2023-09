Us presentem la llista diària de Spotify: la vostra banda sonora personal del dia

By

Spotify ha introduït recentment una nova funció anomenada Daylist, que transforma el vostre dia en una llista de reproducció seleccionada. Amb Daylist, ara podeu tenir la banda sonora perfecta per acompanyar les vostres activitats diàries. Aquí teniu tot el que necessiteu saber sobre aquesta eina innovadora.

Daylist està dissenyat per millorar la vostra experiència d'escolta de música adaptant les llistes de reproducció a moments específics del dia. Tant si comenceu la vostra rutina del matí, aneu a la feina, aneu al gimnàs o us relaxeu abans d'anar a dormir, la llista diària de Spotify us pot oferir el teló de fons musical perfecte.

Per trobar la vostra llista diària, només cal que obriu l'aplicació Spotify i navegueu a la secció "Fe per a vosaltres". Aquí descobriràs una col·lecció de llistes de reproducció personalitzades per adaptar-se a les teves preferències i hàbits únics. La llista diària es mostrarà juntament amb les teves altres llistes de reproducció personalitzades, de manera que es podrà accedir fàcilment.

El que diferencia Daylist d'altres llistes de reproducció és la seva capacitat d'adaptar-se en funció dels vostres hàbits d'escolta i de l'hora del dia. Els algorismes de Spotify tenen en compte factors com ara els vostres gèneres preferits, les cançons reproduïdes recentment i l'historial d'escolta per crear una llista de reproducció a mida que reflecteixi el vostre estat d'ànim i les vostres activitats per a cada bloc de temps específic.

Daylist també us ofereix l'opció de personalitzar encara més la vostra experiència auditiva. Podeu afegir o eliminar cançons manualment de la llista de reproducció, assegurant-vos que cada pista s'alinea perfectament amb el vostre gust i ambient.

En general, la llista diària de Spotify és una addició emocionant a la plataforma de reproducció de música, que ofereix als usuaris una banda sonora personalitzada per acompanyar el seu dia. Tant si ets una persona matinera, un mussol nocturn o en algun lloc intermedi, ara pots gaudir de la llista de reproducció perfecta que s'adapti perfectament al teu estil de vida.

Fonts:

– https://www.mailonline.com/article-spotify-daylist-your-personal-soundtrack.html