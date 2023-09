Spotify llançarà la prova gratuïta dels audiollibres per als subscriptors

By

Spotify té previst introduir un programa pilot que oferirà una prova gratuïta dels audiollibres per als seus subscriptors. Els usuaris poden esperar fins a 20 hores d'escolta, el que equival a aproximadament dos audiollibres al mes. El programa inclourà títols de les principals editorials nord-americanes.

En el passat, Spotify oferia audiollibres mitjançant un model de pagament per baixada després d'adquirir la plataforma d'audiollibres Findaway. Tanmateix, el procés va obligar als usuaris a comprar els audiollibres a través d'un navegador web per evitar la comissió del 30% d'Apple per les compres integrades a l'aplicació. El programa pilot, d'altra banda, permetrà als usuaris descarregar llibres directament des de l'aplicació Spotify.

El llançament inicial del programa es limitarà als països de parla anglesa, amb una àmplia gamma de títols disponibles. Encara no està clar com Spotify té previst compensar els editors, però s'especula que poden rebre un pagament en funció de la durada d'escolta dels usuaris.

Aquesta iniciativa de Spotify té com a objectiu ampliar els seus serveis més enllà de la reproducció de música i generar fluxos d'ingressos addicionals, similars a la seva entrada al mercat dels podcasts. També representa un repte per a Audible, que actualment domina el mercat dels audiollibres amb una quota del 63.4% i aproximadament 1.8 milions de dòlars en vendes el 2022.

A més, aquest moviment arriba quan Spotify busca augmentar el valor de les seves subscripcions després d'un recent augment del preu. A més del programa pilot d'audiollibres, la companyia ha començat a provar la col·locació de lletres a l'aplicació darrere d'un mur de pagament Premium.

Font: The Wall Street Journal