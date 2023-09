Es rumoreja que l'iPhone 15 Pro inclou un botó d'acció en lloc d'un interruptor de silenci

S'espera que el proper telèfon intel·ligent insígnia d'Apple, l'iPhone 15 Pro, tingui un botó d'acció en lloc d'un interruptor de silenci, segons una imatge filtrada que va aparèixer en línia poques hores abans del debut oficial del telèfon juntament amb l'iPhone 15 Pro Max al llançament de "Wonderlust" d'Apple. esdeveniment. La imatge filtrada, publicada per un conegut fabricant de funda per a telèfons intel·ligents, mostra un tercer botó a sobre del balancí de volum, que substitueix l'interruptor de silenci tradicional que Apple ha presentat als seus iPhones durant anys.

Aquest rumor s'alinea amb els informes anteriors que suggereixen que els models Pro de la línia d'iPhone 15 estaran equipats amb un botó d'acció, similar a l'Apple Watch Ultra que es va llançar l'any passat. El fabricant de funda Spigen sembla que ha confirmat l'existència d'aquest nou botó compartint una imatge d'una funda de telèfon intel·ligent que l'inclou.

Aquesta no és la primera vegada que es filtra el botó d'acció. Al juny, es van publicar imatges de fundes protectores per a l'iPhone 15 Pro a Weibo, mostrant el tercer botó a sobre de les tecles de volum. Tot i que Apple no ha fet cap anunci oficial sobre aquesta nova funció de maquinari, les fonts indiquen que el botó d'acció serà programable, la qual cosa permetrà als usuaris realitzar diverses tasques com canviar els modes d'enfocament, activar funcions d'accessibilitat, utilitzar la llanterna o llançar la càmera.

Més detalls sobre el botó d'acció i altres funcions de l'iPhone 15 Pro es revelaran durant l'esdeveniment de llançament "Wonderlust" d'Apple, que comença aquesta nit. Per estar al dia sobre l'esdeveniment i els seus anuncis, podeu visitar Gadgets 360.

Fonts:

– [Font 1]

– [Font 2]

– [Font 3]