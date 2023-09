Specialized llança la nova bicicleta de carretera Roubaix SL8 Endurance

Specialized ha presentat l'última versió de la seva popular bicicleta de carretera de resistència Roubaix, anomenada Roubaix SL8. Aquest nou model està disponible en diferents opcions d'especificacions i és un successor del Tarmac SL8. Tot i que no hi havia cap Roubaix SL7 anterior, Specialized volia portar els seus models de primer nivell amb el mateix nom.

El Roubaix ha estat un puntal a la línia de Specialized durant gairebé dues dècades, amb el seu marc de fibra de carboni i la innovadora tecnologia de suspensió Futureshock. Va guanyar fama quan Peter Sagan la va guanyar a París-Roubaix el 2016. Specialized afirma que la Roubaix SL8 és la bicicleta més ràpida de la categoria de carretera de resistència, amb una aerodinàmica optimitzada que elimina quatre watts d'arrossegament.

Per aconseguir una aerodinàmica millorada, el Roubaix SL8 presenta una nova forma de forquilla, un disseny de tub inferior revisat i tirants de seient caigudes. Specialized també ha reduït el pes del quadre en 50 grams mitjançant l'optimització de la disposició de fibra de carboni. La geometria del bastidor es manté pràcticament sense canvis, tret d'un augment de 10 mm d'alçada a la part davantera per adaptar-se al nou sistema de suspensió Future Shock.

Parlant del Future Shock, el Roubaix SL8 presenta la nova plataforma Future Shock 3.0. Aquest sistema de suspensió davanter proporciona 20 mm de recorregut i 30 mm d'ajust d'alçada de la pila, millorant la comoditat i el compliment. Es presenta en tres nivells d'especificacions i ofereix cinc tipus de molla i rentadores addicionals de precàrrega per personalitzar-les. La unitat 3.3 d'extrem superior està amortida hidràulicament per a un recorregut més suau, mentre que les unitats 3.2 tenen una compressió predeterminada per a la màxima suavitat. Les unitats 3.1 tenen precàrrega ajustable.

Per crear una sensació de conducció equilibrada, Specialized va desenvolupar la seva tija de seient Pavé i el disseny de la pinça de la tija de seient caiguda, conegut com a tecnologia Aftershock. La disposició de carboni de la tija del seient redueix els impactes i les vibracions alhora que millora la transferència de potència. Segons Specialized, la Roubaix SL8 ofereix una reducció del 53% dels impactes inicials al manillar en comparació amb altres bicicletes de carretera.

El Roubaix SL8 està disponible en set models, amb la versió S-Works amb un grup Sram Red AXS i un joc de rodes Roval Terra CLX II. També hi ha un conjunt de marcs S-Works disponible per a construccions personalitzades. La resta de models tenen múltiples opcions de pintura i inclouen una barreja de components Shimano i Sram.

En general, l'Specialized Roubaix SL8 representa una millora significativa en l'aerodinàmica, la tecnologia de suspensió i la comoditat de conducció, la qual cosa la converteix en una opció ideal per als ciclistes orientats a la resistència.

Definicions:

– Bicicleta de carretera de resistència: un tipus de bicicleta de carretera dissenyada per a recorreguts de llarga distància, proporcionant comoditat i estabilitat.

- Tecnologia de suspensió Futureshock: un sistema de suspensió davantera que absorbeix cops i vibracions per a una conducció més suau.

- Disposició de fibra de carboni: la disposició i l'orientació de les làmines de fibra de carboni dins d'un material compost, que afecta la resistència i la rigidesa generals del marc.

– Aerodinàmica: estudi de com flueix l'aire al voltant d'objectes, com ara una bicicleta, per reduir l'arrossegament i millorar el rendiment.

Fonts: Especialitzada