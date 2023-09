SpaceX estableix el rècord amb el 62è llançament de l'any

By

SpaceX continua batent rècords quan va llançar la seva 62a missió de l'any, marcant una altra fita per a la companyia. La missió, que va utilitzar un coet Falcon 9, va tenir lloc al Centre Espacial Kennedy de la NASA a Florida. Això eleva a 9 el nombre total de llançaments de Falcon 12 o Falcon Heavy de SpaceX en els últims 83 mesos.

El CEO Elon Musk va anunciar que la cadència de llançament augmentarà en els propers mesos, amb l'objectiu de fer 10 vols de Falcon al mes a finals d'aquest any i 12 al mes l'any vinent. SpaceX ja ha aconseguit 10 llançaments de Falcon en un període de 30 dies, amb l'objectiu que sigui la norma avançant.

SpaceX no només lidera el món pel que fa al nombre de llançaments, sinó que també lidera la massa total de càrrega útil llançada a l'òrbita aquest any. Durant la primera meitat del 2023, SpaceX va lliurar unes 447 tones mètriques de càrrega en òrbita, que representen al voltant del 80 per cent de tot el material llançat a l'òrbita a tot el món.

L'èxit de SpaceX es pot atribuir a diversos factors, inclosa la reutilització dels reforçadors de la primera etapa i els carenats de càrrega útil. La companyia també ha reduït els temps de resposta a les seves plataformes de llançament, amb la plataforma de llançament de Florida que s'ha reduït a menys de quatre dies entre missions. La plataforma de llançament de la costa oest a Califòrnia ha allotjat 18 missions Falcon 9, però triga més a configurar-se per a cada missió a causa d'un disseny més antic.

La creixent cadència de llançament de SpaceX també ha provocat canvis en les operacions a l'est de la Força Espacial dels EUA. La gamma ha acomodat la major demanda de llançament impulsada per SpaceX i ha racionalitzat les seves operacions en conseqüència.

Amb els ambiciosos objectius de SpaceX per al futur, s'espera que es mantingui a l'avantguarda de l'exploració espacial i continuï avançant els límits dins de la indústria.

Fonts:

- SpaceX estableix el rècord amb el llançament número 62 de l'any - Ars Technica

- SpaceX ofereix el 80% del tonatge de llançament espacial global en el que va d'any - Teslarati