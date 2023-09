Trobar criatures marines al trencaclosques d'avui

El trencaclosques d'avui, construït per Ella Dershowitz, presenta un tema intel·ligent basat en els habitants aquàtics. El revelador de 37-Across, "Aquatic denizen", serveix com a pista fonètica per a les paraules encerclades del trencaclosques. Tanmateix, no es tracta d'una criatura marina qualsevol; totes són criatures els noms de les quals es poden descobrir seguint la forma de la lletra C de dalt a baix utilitzant les lletres encerclades. Alguns exemples inclouen l'esponja de mar i l'eriçó de mar. Preneu-vos el temps i comproveu quantes criatures marines podeu identificar!

Mentre resoleu els mots encreuats, podeu trobar algunes pistes complicades. Per exemple, 15A fa referència a la sèrie de manga i anime japonesa més venuda, NARUTO. 50A, IDIOM, pot ser un repte per als traductors, ja que es basen en interpretacions figuratives o transmeses del llenguatge. De la mateixa manera, les "Columnes inclinades?" de 16D. es refereix a OP-EDS, que són esbiaixats editorials més que arquitectònics. A més, les pistes 25D LACES UP, que és el que es fa per preparar-se per patinar, i el 39D'S EMPTY SET és una agrupació matemàtica sense elements.

No us preocupeu si teniu problemes amb els trencaclosques de divendres. Christina Iverson, editora de trencaclosques, ofereix el butlletí del mode fàcil, que envia un mot encreuat de divendres amb pistes més accessibles directament a la vostra safata d'entrada. D'aquesta manera, podeu practicar i, gradualment, tenir més confiança a l'hora de resoldre aquests trencaclosques més difícils. Si esteu interessats a enviar els vostres propis mots encreuats a The New York Times, tenen un sistema d'enviament obert que us permet enviar els vostres trencaclosques en línia.

Font: Mots encreuats d'Ella Dershowitz i butlletí del New York Times Easy Mode.