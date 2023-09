Oppo i Sony anuncien una associació per als sensors Sony apilats de doble capa

By

Oppo i la marca de sensors d'imatge Lytia de Sony han entrat recentment en una associació estratègica per introduir sensors Sony apilats de doble capa als futurs dispositius emblemàtics d'Oppo. La col·laboració pretén "desbloquejar la propera era de la fotografia computacional", segons Oppo, tot i que no s'ha anunciat una data específica per al llançament del primer dispositiu equipat amb aquest nou sensor.

El sensor CMOS apilat ExmorT IMX 888 de Sony, que utilitza tecnologia de píxels de transistor de 2 capes, va debutar a principis d'any a l'Xperia 1 V. A més d'això, Sony té previst introduir dos sensors més que utilitzen el disseny del sensor CMOS apilat: l'IMX903 i l'IMX907.

L'avantatge clau del disseny del sensor CMOS apilat és la separació de transistors i capes de fotodíodes. Aquesta separació permet díodes més grans, donant lloc a una millor captura de la llum i un millor rendiment amb poca llum. Una altra marca BBK, vivo, s'ha associat amb la divisió Lytia de Sony a principis d'estiu per a la seva pròxima sèrie insígnia vivo X100, que també comptarà amb sensors CMOS apilats personalitzats de Sony.

Aquesta associació entre Oppo i la marca Lytia de Sony significa la importància creixent de la fotografia computacional a la indústria dels telèfons intel·ligents. En incorporar sensors d'imatge avançats, els telèfons intel·ligents poden millorar significativament les seves capacitats fotogràfiques, especialment en condicions d'il·luminació difícils.

A mesura que els usuaris confien cada cop més en els seus telèfons intel·ligents com a dispositius fotogràfics principals, empreses com Oppo i Sony s'esforcen contínuament per superar els límits de la tecnologia d'imatge. Amb els últims sensors de Sony apilats de doble capa, Oppo pretén oferir als usuaris una experiència fotogràfica encara més excepcional als seus futurs dispositius emblemàtics.

