MTV s'associa amb Snapchat per votar als Video Music Awards

MTV ha col·laborat amb Snapchat per permetre als usuaris votar per una categoria de Video Music Awards mitjançant la funció de lents de Snapchat. Mitjançant l'aprofitament del kit de càmera de Snap, l'empresa d'entreteniment integrarà experiències basades en realitat augmentada (AR) a la presentació de premis. Un cop seleccionats els tres finalistes per a la categoria de Millor Artista Nou, els usuaris poden utilitzar una lent especial creada per Saucealitos per emetre els seus vots senyalitzant un, dos o tres amb els dits per seleccionar un artista. Encara que encara no se sap si el nombre de vots rebuts a través de Snapchat tindrà un impacte significatiu en el recompte final, s'inclouran en el recompte global.

A més de la funció de votació, MTV també ha anunciat que apareixerà un AR Moonperson a la transmissió en directe de POV VMA amb selfies enviats pels fans. Anteriorment, l'empresa d'entreteniment utilitzava un mètode tradicional per fer que la gent enviés selfies mitjançant un formulari abans de l'esdeveniment. Aquest any, els usuaris també poden provar un efecte AR Moonperson que projecta el Moonperson a casa seva. En seleccionar una selfie del rodet de la càmera, poden presenciar la persona de la Lluna flotant amb la cara visible a la visera.

Snapchat, principalment popular entre el grup d'edat de 13 a 24 anys, és una plataforma ideal per al públic objectiu de MTV. Tot i que Snapchat va incloure els VMA de l'any anterior a la seva pàgina d'Històries, aquesta col·laboració suposa la primera associació oficial entre Snapchat i MTV per a un programa de premis. Snapchat s'ha associat anteriorment amb festivals de música, artistes de gires i tornejos esportius per presentar experiències de RA als aficionats.

Snap, l'empresa matriu de Snapchat, s'ha centrat cada cop més en solucions de càmeres de marca i basades en AR per generar ingressos. Al març, la companyia va llançar AR Enterprise Services (ARES), que ofereix eines com ara AR Try-On i visualització de productes en 3D. A l'abril, Snap va presentar el producte AR Mirrors sota ARES, que permetia a les marques integrar la seva tecnologia als espais físics. Mitjançant col·laboracions amb Live Nation i festivals de música, Snap ha continuat ampliant les seves experiències de RA per implicar els usuaris de maneres innovadores.

Fonts:

- MTV

– Col·laboració Snap x MTV