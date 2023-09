MTV s'associa amb Snapchat per integrar experiències de RA per a la votació dels premis de música de vídeo

By

MTV ha unit forces amb Snapchat per permetre als usuaris votar per una categoria als propers Video Music Awards (VMA) utilitzant les lents basades en AR de Snapchat. Mitjançant l'aprofitament del kit de càmeres de Snap, MTV pretén incorporar experiències de realitat augmentada (AR) al programa de premis.

Un cop determinats els tres finalistes de la categoria Millor artista nou, els usuaris de Snapchat tindran l'oportunitat de votar amb una lent especial creada per Saucealitos. En senyalitzar la seva elecció amb un, dos o tres dits, els usuaris poden seleccionar l'artista que volen votar. Tot i que encara no se sap quin impacte tindrà la votació de Snapchat en el compte final, cada vot compta.

Durant la transmissió en directe de VMA, MTV té previst mostrar un AR Moonperson, amb selfies enviats pels fans, durant tot l'esdeveniment. Com a toc nostàlgic, MTV va demanar a la gent que enviés les seves selfies amb antelació mitjançant un formulari tradicional.

Per atraure més els espectadors, els individus poden experimentar l'efecte AR Moonperson, projectant-lo a casa seva. En seleccionar una selfie del rodet de la càmera, poden presenciar la persona de la Lluna flotant amb la seva pròpia cara visible a la visera.

Els usuaris de Snapchat poden accedir a aquestes experiències de RA a partir de les 11:12 ET del 8 de setembre, diverses hores abans que el VMA comenci a les XNUMX:XNUMX ET.

Mentre que els VMA anteriors d'MTV van registrar 40.1 milions d'interaccions a plataformes populars de xarxes socials com Facebook, Instagram, Twitter i YouTube, Snapchat estava absent de la llista. No obstant això, MTV va reconèixer que Snapchat és molt adequat per al seu públic objectiu de 13 a 24 anys.

Aquesta col·laboració amb MTV marca l'entrada oficial de Snapchat a l'espai de premis mitjançant el seu kit de càmera. Anteriorment, Snap s'havia associat amb diversos festivals de música, artistes de gira i tornejos esportius per presentar experiències de RA als aficionats. L'equip de futbol LA Rams, per exemple, va utilitzar la tecnologia de Snapchat a l'estadi per mostrar els seguidors a la pantalla gran.

L'èmfasi de Snap en les solucions de càmeres de marca i basades en AR s'ha fet cada cop més evident. A més de col·laborar amb festivals de música, la companyia ha llançat AR Enterprise Services (ARES) que ofereix eines com ara AR Try-On i visualització de productes en 3D. Snap també va introduir AR Mirrors, que permeten a les marques integrar la seva tecnologia als espais físics.

Fonts:

- MTV

– Snap