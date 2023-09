Ioga per a gent gran per a principiants al Harrison Park Seniors Center

Uneix-te a nosaltres al Harrison Park Seniors Center cada dimecres al matí per a una sessió d'exercicis divertida i suau anomenada Beginners Yoga. Aquesta classe està dissenyada específicament per a gent gran i s'adapta a les seves necessitats i capacitats úniques. Tant si ets un principiant com si tens experiència amb el ioga, pots unir-te a nosaltres.

L'ambient al Harrison Park Seniors Center és sempre amable i acollidor. És una gran oportunitat per conèixer persones amb idees afins que estiguin interessades a mantenir-se actives i divertir-se. La classe està oberta a qualsevol persona de 55 anys o més, i no cal experiència prèvia.

Per participar, hi ha un cost de 2 $ recollits el dia de la classe. Aquesta tarifa ajuda a cobrir les despeses de funcionament del programa i garanteix que segueixi sent assequible per a tothom. La classe té lloc de 10:00 a 12:00, la qual cosa permet als participants temps suficient per participar en diversos exercicis i tècniques de relaxació.

Si busqueu una manera de retornar a la vostra comunitat, hi ha oportunitats de voluntariat disponibles al Harrison Park Seniors Centre. Sempre busquen persones dedicades que puguin ajudar amb diferents activitats i programes. Si esteu interessats, truqueu al 289/259-2862 per obtenir més informació.

Ioga per a gent gran per a principiants a Harrison Park Seniors Center ofereix un enfocament holístic del benestar per a persones grans. És una oportunitat per millorar la força, la flexibilitat i l'equilibri alhora que promou el benestar mental i emocional. L'exercici regular és essencial per mantenir un estil de vida saludable, i aquesta classe ofereix un entorn segur i de suport perquè les persones grans puguin fer activitat física.

Fonts: Harrison Park Seniors Center

Definicions:

– Ioga per a principiants: una pràctica de ioga dissenyada específicament per a persones que són noves en el ioga i poden necessitar modificacions.

– Gent gran: Persones a partir de 55 anys.

– Voluntariat: L'acte d'oferir el seu temps i serveis per ajudar amb diverses activitats o programes sense compensació monetària.