Els AirPods Pro de segona generació d'Apple Canvia a USB-C per a la caixa de càrrega

Apple ha anunciat durant l'esdeveniment de l'iPhone 15 que la segona generació d'AirPods Pro ara vindrà amb una funda de càrrega USB-C. Aquest és un canvi important, ja que significa que els AirPods Pro ara utilitzaran el mateix carregador que l'iPad i el MacBook, permetent als usuaris utilitzar qualsevol cable USB-C que tinguin disponible. La mida compacta i la capacitat de la bateria dels AirPods Pro el fan compatible amb una sèrie de cables USB-C, garantint la comoditat dels usuaris.

A més, els nous AirPods Pro continuaran donant suport a la càrrega sense fil, proporcionant als usuaris la flexibilitat de carregar els seus auriculars sense necessitat de cables. Pel que fa a la protecció, hi ha hagut una lleugera millora en la resistència a la pols i l'aigua dels AirPods Pro. Ara compten amb una classificació IP54, que proporciona una certa defensa contra les partícules de pols i les esquitxades d'aigua. Tanmateix, els usuaris haurien d'evitar submergir els AirPods Pro a l'aigua.

Tot i que encara no hi ha notícies sobre quan seguiran altres versions d'AirPods, es preveu que aquest canvi a USB-C s'adopti en futurs models. El preu dels nous AirPods Pro es mantindrà en 249 dòlars als EUA i 30 països més, i estaran disponibles per a la compra a partir del 22 de setembre.

En general, aquest pas a la càrrega USB-C per als AirPods Pro de segona generació ofereix una major compatibilitat i comoditat per als usuaris, així com una protecció millorada contra la pols i l'aigua. Apple continua millorant els seus productes per satisfer les necessitats en evolució dels seus clients.

Fonts: Esdeveniment d'Apple - Llançament de l'iPhone 15