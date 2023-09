La batalla dels gegants dels telèfons intel·ligents: l'impuls de Samsung amb telèfons plegables

By

Segons Counterpoint Research, Samsung i Apple són els actors dominants al mercat mundial dels telèfons intel·ligents, amb Samsung lleugerament per davant d'Apple en termes de quota de mercat. Per consolidar encara més la seva posició al mercat, Samsung està centrant-se en els telèfons intel·ligents plegables.

En el recent esdeveniment "Unpacked" celebrat a Corea del Sud, Samsung va presentar els seus nous Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5. Aquests dispositius mostren el compromís de Samsung amb la tecnologia plegable i representen el futur dels telèfons intel·ligents. Aquest moviment de Samsung és refrescant, ja que aporta alguna cosa nova i diferent al mercat dels telèfons intel·ligents, que ha estat dominat per dispositius rectangulars amb millores incrementals en la velocitat del processador i la qualitat de la càmera.

El repte més gran per a Samsung és guanyar-se als usuaris d'iPhone i convèncer-los perquè canviïn als telèfons plegables amb Android. Apple ha creat un ecosistema sòlid d'aplicacions, accessoris i serveis de subscripció exclusius que dificulten la marxa dels usuaris. Una aplicació de bloqueig popular per a Apple és iMessage, que ofereix imatges i vídeos d'alta qualitat per compartir. Els usuaris d'Android, d'altra banda, experimenten limitacions a l'hora d'enviar imatges i vídeos als usuaris d'iOS.

Tot i que és possible que els telèfons plegables de Samsung no puguin canviar aquest aspecte, poden orientar-se als usuaris que es dediquen menys a l'ecosistema d'Apple i animar-los a fer el canvi. Samsung fins i tot ha llançat anuncis atrevits als usuaris d'iPhone a canviar als seus dispositius plegables.

Tanmateix, Apple podria interrompre els plans de Samsung llançant el seu propi dispositiu plegable. Tot i que no hi ha cap confirmació oficial, els rumors suggereixen que Apple està considerant un iPad plegable. Apple té una història d'observació del mercat i de fer un moviment quan sigui el moment adequat.

El mercat de telèfons plegables encara és relativament petit en comparació amb el mercat global dels telèfons intel·ligents, però amb Samsung liderant el camí, la clau rau a convèncer els usuaris d'iPhone perquè canviïn. Caldrà veure si els telèfons plegables de Samsung poden sacsejar el mercat i atraure una nova onada d'usuaris de telèfons intel·ligents.

Font: Yahoo Finance, Counterpoint Research