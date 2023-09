Obteniu fins a 1,000 dòlars de descompte a la sèrie Galaxy Tab S9 de Samsung

By

La Discover Week de Samsung és aquí i ofereixen ofertes sorprenents en els seus últims aparells. Una oferta que val la pena mirar és la promoció de la sèrie Galaxy Tab S9, perfecta si necessiteu una pantalla més gran per a les vostres tasques diàries.

Amb aquesta promoció, Samsung redueix els preus fins a 1,000 dòlars. El descompte més gran està disponible per a la Galaxy Tab S9 Ultra, amb un descompte de 1,000 dòlars. El Galaxy Tab S9+ té un descompte de 920 dòlars, i el Galaxy Tab S9 més petit té un descompte de 770 dòlars.

Per gaudir del descompte complet, haureu de canviar un dispositiu. Samsung ofereix el valor de canvi més alt de 800 dòlars per al Galaxy Tab S8 Ultra i el Galaxy Tab S9+. Els altres dos models de Tab S8 us poden obtenir 700 dòlars de descompte, i el Galaxy Tab S7 més antic té un valor de 500 dòlars. Els valors de bescanvi de la Tab S9 cauen lleugerament, però encara podeu estalviar molt en comerciar amb el vostre dispositiu antic.

A més del descompte de permuta, Samsung ofereix una actualització gratuïta d'emmagatzematge. Això significa que tots els models de Tab S9 es duplicaran, amb la Tab S9 més petita de 128 GB a 256 GB, i la Tab S9+ i Tab S9 Ultra de 256 GB a 512 GB. La Tab S9 Ultra fins i tot pot saltar a 16 GB de RAM i 1 TB d'emmagatzematge, mentre que la Tab S9 obté una actualització de RAM de 8 GB a 12 GB. Aquestes actualitzacions d'emmagatzematge i memòria RAM valen fins a 120 dòlars.

Com a avantatge, Samsung ofereix un complement de 99 dòlars per al Galaxy Watch 6 si compreu un dispositiu de la sèrie Tab S9. Això suposa un descompte de 250 dòlars al rellotge intel·ligent.

Amb tots els canvis i descomptes, podeu obtenir la Galaxy Tab S9 Ultra completament carregada per només 519 dòlars, inferior al seu preu original de 1,619 dòlars.

