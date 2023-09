Samsung llança One UI 6.0 Beta per al Galaxy A34

Samsung ha llançat recentment la molt esperada One UI 6.0 beta per al seu telèfon intel·ligent Galaxy A34 al Regne Unit. Aquesta versió beta, anomenada A346BXXU4ZWI1, pesa aproximadament 2 GB i ve inclosa amb l'últim sistema operatiu Android 14.

Tot i que el programa beta ha començat al Regne Unit, s'espera que aviat s'ampliï a altres països com la Xina, l'Índia, Corea, Alemanya i Polònia. Això significa que els usuaris del Galaxy A34 d'aquestes regions també poden esperar provar les noves funcions i millores introduïdes a One UI 6.0.

Per participar en el programa beta, els propietaris del Galaxy A34 primer han d'instal·lar l'aplicació Samsung Members als seus dispositius. A partir d'aquí, poden sol·licitar fàcilment el programa beta i esperar que l'actualització estigui disponible a la secció Actualització del programari a la configuració del seu dispositiu.

El programa beta del Galaxy A34 One UI 6.0 segueix els exitosos programes beta realitzats per a la sèrie Galaxy S23 i el Galaxy A54. Samsung és conegut per implicar activament els seus usuaris en el procés de prova i millora, assegurant una experiència de programari més estable i refinada per als seus clients.

Amb One UI 6.0, Samsung pretén millorar l'experiència general de l'usuari introduint noves funcions, millorant el rendiment i la seguretat i optimitzant la interfície d'usuari. Com a actualització important de l'anterior One UI 5.5, s'espera que aporti millores significatives i un aspecte nou al Galaxy A34.

