Apple s'associa amb Samsung per als panells OLED de la sèrie iPhone 15

Segons informes recents, Apple confiarà en Samsung per proporcionar la majoria de panells OLED per a la seva propera sèrie d'iPhone 15. Aquesta decisió es va produir després que els panells OLED de BOE fallessin la prova de control de qualitat d'Apple, la qual cosa va portar l'empresa nord-americana a recórrer al seu soci coreà.

Originalment, s'esperava que LG i Samsung proporcionessin pantalles OLED LTPO per a l'iPhone 15 Pro i 15 Pro Max, mentre que BOE havia de lliurar panells per a pantalles OLED LTPS a l'iPhone 15 i l'iPhone 15 Plus. No obstant això, Apple va trobar que els productes de BOE no complien els seus requisits, cosa que els va impulsar a reassignar les seves comandes a l'últim moment. Els rumors van suggerir que BOE estava experimentant problemes amb els forats per a Face ID, el que va provocar la decisió d'Apple de reassignar les comandes.

Si BOE és capaç de resoldre aquests problemes al final, encara poden rebre algunes comandes d'unitats que es fabricaran el 2024. Tanmateix, encara no està clar si BOE podrà complir els estàndards d'Apple.

Apple presentarà els dispositius iPhone 15 avui a les 10:15 PDT i hi haurà una emissió en directe per als espectadors. Això és el que podem esperar dels telèfons estàndard iPhone XNUMX i les variants Pro.

Definicions:

– OLED: Díode emissor de llum orgànic, una tecnologia de visualització que ofereix colors vibrants i negres profunds emetent llum directament des de píxels individuals.

– LTPO: Òxid policristalí de baixa temperatura, una versió de la tecnologia de transistor de pel·lícula prima (TFT) que permet millorar l'eficiència energètica i les taxes de refresc variables a les pantalles.

– LTPS: Polisilici de baixa temperatura, un material semiconductor utilitzat en alguns panells de visualització per millorar la qualitat de la imatge i reduir el consum d'energia.

– Face ID: tecnologia de reconeixement facial d'Apple utilitzada per a l'autenticació segura als seus dispositius.

Fonts: BBC, The Verge