Samsung Galaxy Watch 6 Classic: un rellotge intel·ligent premium amb disseny clàssic

Samsung ha presentat recentment el Galaxy Watch 6 Classic, l'última incorporació a la seva sèrie Classic Watch. Aquest rellotge inclou l'icònica funció de marcatge giratori, que torna després d'una breu pausa. Al costat del Watch 6 Classic, Samsung també ha introduït el Watch 6 estàndard a la seva línia.

El Galaxy Watch 6 Classic mostra una estètica realment premium amb la seva gran esfera circular construïda amb metall d'alta qualitat. Compta amb una pantalla AMOLED vibrant envoltada per un dial giratori sensible per facilitar la navegació. El rellotge es presenta en dues opcions de color: plata i negre, amb l'opció negra especialment atractiva pel que fa al seu atractiu visual i l'elegància general.

Una característica notable del Watch 6 Classic és la seva corretja única amb un disseny de dues textures. Té un acabat de pell a l'exterior i una sensació suau i gomosa contra la pell, proporcionant una comoditat excepcional fins i tot durant un desgast prolongat. Tanmateix, es recomana triar la mida de 43 mm si teniu un canell més estret per a un ajustament més còmode.

La interfície d'usuari del Watch 6 Classic és excepcionalment suau i fàcil d'utilitzar, cosa que facilita als usuaris de rellotges intel·ligents per primera vegada. S'executa amb One UI 5 Watch, que es basa en Wear OS 14, que permet als usuaris accedir a diverses funcions, com ara llegir articles de notícies, fer fotos i utilitzar Google Maps directament al rellotge intel·ligent. El rellotge també ofereix funcions convenients com la càrrega inversa, que permet als usuaris carregar el rellotge col·locant-lo a la part posterior dels telèfons intel·ligents Samsung compatibles.

A més, el Watch 6 Classic presta atenció al seguiment de la salut i el benestar, inclosos els patrons de son amb una funció de detecció de roncs. També inclou el rastrejador Afib, que notifica als usuaris els ritmes cardíacs irregulars en països seleccionats.

La durada de la bateria del Watch 6 Classic ha mostrat resultats prometedors, funcionant sense problemes durant dos dies amb un ús regular. Tanmateix, calen proves addicionals per avaluar el rendiment de manera exhaustiva.

En general, el Samsung Galaxy Watch 6 Classic impressiona pel seu disseny premium, esfera giratòria clàssica i corretja còmoda. Ofereix una interfície d'usuari fluida, una sèrie de funcions convenients i un seguiment complet de la salut i el benestar. Si esteu buscant un rellotge intel·ligent ric en funcions amb un disseny clàssic, val la pena tenir en compte el Samsung Galaxy Watch 6 Classic.

