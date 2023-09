Venda de tardor de Samsung: Galaxy Watch 6 per 100 dòlars amb la compra de telèfon nou

Samsung ofereix actualment una oferta temptadora com a part del seu esdeveniment de venda de tardor. Els clients poden comprar un Samsung Galaxy Watch 6 per tan sols 100 dòlars quan compren un telèfon nou. Els telèfons aptes per a aquest paquet inclouen el Samsung Galaxy S23 Ultra i el Samsung Galaxy Z Fold 5.

El Samsung Galaxy Watch 6, que es va llançar a l'agost amb un preu inicial de 300 dòlars, ara està disponible a un preu significativament reduït de 100 dòlars mitjançant aquesta oferta. Aquesta oferta és una gran oportunitat per a aquells que estan contemplant comprar un rellotge intel·ligent juntament amb el seu nou telèfon. L'estalvi variarà en funció de la mida del rellotge i de l'elecció entre les opcions de connectivitat Bluetooth o LTE.

Per a la mida bàsica de 40 mm amb connectivitat Bluetooth, el preu com a part del paquet és de 100 dòlars. L'actualització a l'opció de 44 mm costarà 110 dòlars, per sota del preu original de 330 dòlars. Al costat de LTE, les variants de 40 mm i 44 mm estan disponibles per 120 i 130 dòlars respectivament. La versió més alta del rellotge, que té un preu al detall de 330 dòlars, ara es pot comprar per 130 dòlars, la qual cosa suposa un estalvi de 250 dòlars.

Si un rellotge intel·ligent no interessa, els clients també tenen l'opció de comprar el Galaxy Buds 2 Pro a un preu amb descompte de 50 dòlars, un estalvi de 130 dòlars, en comprar un telèfon. Aquests auriculars sense fil estan disponibles en blanc, morat o grafit.

Alternativament, els clients poden optar per afegir una Galaxy Tab S9 a la seva col·lecció d'Android. Amb aquesta oferta, poden estalviar fins a 230 dòlars a la tauleta beix de 256 GB. El preu original de la tauleta és de 920 dòlars, però amb aquesta oferta només costarà 690 dòlars, sempre que la compra inclogui el Galaxy S23 Ultra.

Aquest esdeveniment de rebaixes de tardor de Samsung ofereix als clients oportunitats interessants per estalviar en diversos productes Samsung. Tant si es tracta d'un telèfon nou, un rellotge intel·ligent, auriculars sense fil o una tauleta, hi ha descomptes disponibles per a totes les preferències. No et perdis aquestes ofertes atractives.

