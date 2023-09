Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: una tauleta massiva amb funcions impressionants

Samsung ha tornat a superar els límits de la mida amb la seva darrera tauleta, la Galaxy Tab S9 Ultra. Amb una pantalla AMOLED gegantina de 14.6 polzades i un disseny prim, aquesta tauleta és una potència pel que fa al consum multimèdia.

Una de les característiques més destacades de la Galaxy Tab S9 Ultra és la seva impressionant pantalla. Amb una resolució de 2,960 x 1,848 i una relació d'aspecte de 16:10, la pantalla és perfecta per veure pel·lícules i vídeos. Els colors són vibrants i brillants, i amb una freqüència de refresc de fins a 120 Hz, la tauleta ofereix un desplaçament suau i una entrada tàctil sensible. A més, la tauleta és compatible amb HDR10+, millorant encara més l'experiència visual.

Pel que fa al maquinari, el S9 Ultra és impressionantment prim, només mesura 0.21 polzades de gruix i pesa 1.6 lliures. Malgrat la seva gran mida, Samsung ha aconseguit que la tauleta se senti sòlida i ben feta. Fins i tot té una certificació IP68 de resistència a l'aigua i a la pols, que afegeix durabilitat i tranquil·litat per a aquells que volen gaudir de la seva tauleta a qualsevol lloc, inclòs a prop de l'aigua.

L'S9 Ultra també destaca pel rendiment d'àudio. Samsung ha incorporat excel·lents altaveus a la tauleta, que ofereixen una qualitat de so immersiva. Tant si esteu veient pel·lícules com si gaudiu de la música, l'experiència d'àudio a l'S9 Ultra és excel·lent.

Tot i que la tauleta ofereix funcions impressionants, té alguns inconvenients. Les aplicacions d'Android encara no estan optimitzades per a pantalles més grans i la mida massiva de la tauleta pot fer que sigui incòmode mantenir-la durant períodes prolongats. A més, l'S9 Ultra ve amb un preu elevat, cosa que el converteix en una inversió per a aquells que prioritzen una pantalla gran i un maquinari potent.

En conclusió, la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra és una tauleta notable que ofereix una pantalla impressionant, un maquinari potent i un àudio immersiu. Potser no és per a tothom per la seva mida i preu, però per a aquells que valoren una pantalla més gran i una experiència multimèdia d'alta qualitat, val la pena tenir en compte l'S9 Ultra.

Definicions:

– AMOLED: Díode emissor de llum orgànic de matriu activa. Una tecnologia de visualització que ofereix colors vibrants i altes relacions de contrast.

– IP68: una certificació que indica la resistència d'un dispositiu a l'aigua i la pols.

– HDR10+: un format d'alt rang dinàmic (HDR) que millora la qualitat visual augmentant el contrast i la precisió del color.

Font: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Review per Engadget i CNET