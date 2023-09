Samsung Galaxy S23 FE 5G: preu, especificacions i data de llançament filtrats

By

Samsung està preparat per llançar el Galaxy S23 FE 5G com a alternativa econòmica a la seva sèrie insígnia Galaxy S23. Tot i que encara no s'ha confirmat la data de llançament oficial, el telèfon s'ha detectat als llocs de certificació, cosa que suggereix que el llançament és imminent. L'última filtració revela els preus i les opcions d'emmagatzematge del Galaxy S23 FE 5G.

Segons el conseller Abhishek Yadav, el Galaxy S23 FE 5G tindrà un preu de Rs. 54,999 per a la variant d'emmagatzematge de 128 GB i Rs. 59,999 per al model d'emmagatzematge de 256 GB a l'Índia. Això posiciona el Galaxy S23 FE 5G com una opció més assequible en comparació amb el Galaxy S23 normal, que comença a Rs. 74,999.

Es rumorea que el Galaxy S23 FE 5G inclou una pantalla AMOLED dinàmica de 6.4 polzades amb una freqüència de refresc de 120 Hz. S'espera que funcioni amb Android 13 i rebi quatre anys d'actualitzacions del sistema operatiu i cinc anys de pegats de seguretat. El dispositiu pot ser alimentat per un SoC Exynos 2200, tot i que es diu que la variant nord-americana inclou el SoC Snapdragon 8 Gen 1.

Pel que fa a les capacitats de la càmera, s'especula que el Galaxy S23 FE 5G té una configuració de càmera posterior triple amb una càmera primària de 50 megapíxels, una càmera secundària de 8 megapíxels i una càmera de teleobjectiu de 12 megapíxels. Per als selfies, pot incloure una càmera frontal de 10 megapíxels. Es rumoreja que la capacitat de la bateria és de 4,500 mAh i s'espera que el dispositiu admeti la càrrega per cable a 25 W i la càrrega sense fil.

El Galaxy S23 FE 5G pretén oferir als usuaris una opció més assequible alhora que ofereix característiques i especificacions clau que es troben a la sèrie insígnia Galaxy S23. Amb els seus preus competitius i les seves especificacions impressionants, és probable que atragui els consumidors que busquen un telèfon intel·ligent d'alta qualitat a un cost més baix.

