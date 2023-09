Samsung Galaxy A54 s'uneix al programa One UI 6 Beta

Samsung ha inclòs recentment el Galaxy A54 al seu programa One UI 14 Beta basat en Android 6. Aquesta iniciativa permet als usuaris provar l'última actualització de programari i proporcionar comentaris valuosos abans del seu llançament oficial.

Per registrar-se al programa One UI 6 Beta, els propietaris del Galaxy A54 poden navegar a l'aplicació Samsung Members als seus dispositius. Un cop acceptada la seva sol·licitud, podran descarregar i instal·lar l'actualització beta de One UI 6.0 accedint a la configuració del telèfon i navegant al menú d'actualització de programari.

És important tenir en compte que, com a versió beta, el programari pot contenir errors que podrien afectar l'experiència de l'usuari. Per tant, es recomana evitar la instal·lació del programari beta als dispositius principals, ja que pot ser que no sigui tan estable com la versió oficial.

Actualment, l'actualització beta One UI 6.0 per al Galaxy A54 només està disponible a Corea del Sud. Tanmateix, s'espera que s'instal·li a altres mercats en un futur proper, permetent a més usuaris experimentar les noves funcions i millores que inclou l'última actualització de programari.

El programa One UI 6 Beta subratlla el compromís de Samsung d'oferir als seus clients la millor experiència de programari possible. En implicar els usuaris en el procés de prova, Samsung pot identificar i solucionar qualsevol problema o inconsistència abans del llançament final del programari.

En general, la inclusió del Galaxy A54 al programa One UI 6 Beta és una notícia emocionant per als usuaris de Samsung, ja que els ofereix l'oportunitat de provar noves funcions i contribuir al desenvolupament d'una versió més refinada i polida del programari.

Font: [font coreana]