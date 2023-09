Jagex elimina les funcions Pay-to-Win del Hero Pass de RuneScape

El desenvolupador de RuneScape, Jagex, ha respost a la reacció de la comunitat del joc i ha eliminat components polèmics de pagament per guanyar del seu Hero Pass recentment llançat. L'Hero Pass, comercialitzat com un "sistema de recompenses sempre activat", va rebre comentaris negatius aclaparadorament dels jugadors, especialment pel que fa a la possibilitat d'adquirir emblemes i nivells d'Underworld dins del passi. A més, els canvis als aficionats al contingut i al sistema Daily Challenge també van provocar descontentament entre la base de jugadors.

Jagex va llançar inicialment una actualització en resposta als comentaris dels jugadors, però ràpidament va reconèixer el seu error en una altra actualització, afirmant: "Ens hem equivocat". El desenvolupador reconeix que el llançament de l'Hero Pass va alienar i frustrar molts jugadors i demana disculpes pel seu error de judici. Jagex ara reconeix la necessitat d'escoltar la comunitat, reflexionar sobre les seves accions i fer els canvis necessaris.

Per abordar les preocupacions, Jagex ha fet ràpidament diverses modificacions urgents al joc. S'ha eliminat immediatament la possibilitat d'adquirir nivells d'heroi i emblemes de l'Underworld, mentre que els aficionats al contingut s'eliminaran completament de l'heroi la setmana vinent. A més, els beneficis d'XP ja no s'inclouran a la pista de recompenses Premier i només es podran obtenir mitjançant el joc per a tots els jugadors. El sistema de desafiaments diaris es restablirà en les properes setmanes i les recompenses de Hero Pass es reequilibraran per fer-les més accessibles.

Jagex pretén reconstruir la confiança amb la comunitat a través d'aquests canvis, reconeixent que la setmana passada ha causat un dany important a la relació jugador-desenvolupador. Els jugadors que no estiguin satisfets amb la compra del Premier Pass poden sol·licitar un reemborsament posant-se en contacte amb el servei d'atenció al client.

Tot i que aquesta actualització ha estat benvinguda per la comunitat en general, Jagex reconeix que els canvis a llarg termini poden trigar temps. Tenen previst treballar en estreta col·laboració amb la comunitat per repensar i repetir el disseny de l'Hero Pass, assegurant-se que els canvis realitzats s'alineen amb les expectatives i els desitjos dels jugadors.

Fonts:

- Actualització de RuneScape a Hero Pass: [font]

– Tuit de RuneScape sobre els canvis: [font]