Rumors de Nintendo Switch 2: la demostració de Breath of the Wild va mostrar gràfics i temps de càrrega millorats

Els rumors sobre la propera consola de Nintendo, anomenada provisionalment 'Switch 2', han circulat recentment. Segons els informes d'Eurogamer i VGC, els desenvolupadors seleccionats van tenir l'oportunitat de fer una demostració de la consola durant la Gamescom 2023. La demostració presentava una versió millorada de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, tot i que en aquell moment no es van proporcionar detalls sobre les millores.

Ara han sorgit nous detalls rumorosos d'un podcast recent de Nate the Hate. L'amfitrió va afirmar que la demostració tecnològica de Gamescom mostrava Breath of the Wild funcionant a 4K 60fps, amb la millora notable que era l'eradicació dels temps de càrrega. És important aclarir que aquests rumors no impliquen que el títol de llançament de Switch es torni a llançar amb el proper maquinari. Més aviat, es va utilitzar per demostrar els avenços tècnics del successor.

També hi ha afirmacions que la demostració tecnològica utilitzava DLSS 3.5, la tecnologia d'augment de l'IA en temps real de Nvidia. No obstant això, no se sap si la demostració va utilitzar el conjunt complet de funcions de la versió 3.5, com ara la generació de fotogrames. La inclusió de DLSS ha estat un tema d'especulació per al successor de Switch durant diversos anys, i la menció de la versió 3.5 és sens dubte intrigant.

Durant la conversa del podcast, l'amfitrió va esmentar que el març del 2024 era una data possible, tot i que no estava clar si es referia a una data de revelació o llançament. Rumors anteriors a principis d'aquest any van suggerir un llançament a finals de 2024 per a Switch 2.

És important tenir en compte que aquests rumors no estan confirmats oficialment per Nintendo en aquest moment. La informació es basa en fonts i oïda. A més, si aquestes especificacions són precises, és essencial tenir en compte que la demostració tecnològica que es mostra a Gamescom no reflecteix necessàriament les característiques de la consola final.

A mesura que aquests rumors continuen circulant, és emocionant reflexionar sobre les possibilitats d'una versió millorada de Breath of the Wild al 'Switch 2'. Tanmateix, fins que Nintendo no faci anuncis oficials, aquests rumors s'han de prendre amb un gra de sal.

Fonts:

- Eurogamer

– VGC

– Podcast de Nate the Hate