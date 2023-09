RR Donnelley & Sons Company amplia les capacitats d'impressió digital amb la nova premsa digital d'una sola passada

RR Donnelley & Sons Company (RRD), un proveïdor global líder de solucions de màrqueting, embalatge, impressió i cadena de subministrament, ha anunciat la instal·lació de la impressora d'injecció de tinta digital d'una sola passada EFI Nozomi C18000 Plus. S'espera que aquesta nova incorporació estigui operativa a les instal·lacions d'envasos de RRD prop de Milwaukee, Wisconsin a la tardor de 2023. La instal·lació de la premsa Nozomi C18000 Plus permetrà a RRD reduir el temps de comercialització en un 25%, maximitzar les opcions de color i disseny. i prioritzar la sostenibilitat en tirades de gran format de diversos substrats.

La premsa Nozomi C18000 Plus ofereix una producció de gran volum a velocitats de tres a cinc vegades més ràpides que les impressores tradicionals de gran format. També accelera la configuració de nous treballs, imprimeix fins a sis colors i s'executa contínuament sense interrupcions. Aquesta nova premsa s'alinea amb el compromís de RRD d'oferir resultats d'alta qualitat a les marques que busquen senyalització minorista i pantalles fetes amb diferents materials.

En el seu Informe sobre la realitat (Un)Packaging de 2023, RRD va trobar que la sostenibilitat continua sent una consideració clau en les decisions d'embalatge i etiqueta per al 90% dels que prenen decisions. Per tant, RRD pretén donar suport als esforços de sostenibilitat dels seus clients mitjançant la instal·lació de la premsa Nozomi C18000 Plus. La premsa utilitza tintes LED UV sostenibles, garanteix una impressió més fiable amb menys residus i redueix el consum d'energia quatre vegades en comparació amb altres premses digitals.

Lisa Pruett, presidenta de Packaging & Labels Solutions a RRD, va expressar la dedicació de la companyia a invertir en noves tecnologies que aportin valor i superin les expectatives dels clients. Aprofitant la tecnologia d'impressió avançada, la premsa Nozomi C18000 Plus ofereix tintes que no s'esquerden quan es dobleguen o es dobleguen, una àmplia gamma d'opcions de suports i processos ràpids, precisos i repetibles. Les tintes UV LED ofereixen als clients de RRD una àmplia paleta de colors vibrants, ampliant les possibilitats de disseny.

Amb la premsa Nozomi C18000 Plus, RRD pot enviar el missatge complet d'una marca als clients mitjançant la marca i la senyalització visible als paquets o a les pantalles de la botiga. Més enllà de la impressió, l'oferta de RRD inclou característiques com ara recobriments pre i postimpressió i acabats en línia encunyats, que permeten una solució personalitzada i integral per a les necessitats de disseny i impressió dels clients.

Per obtenir més informació sobre les capacitats d'impressió de gran format ampliades de RRD, visiteu el seu estand a PACK EXPO Las Vegas o poseu-vos en contacte amb Todd Arnett, director sènior de senyalització i visualització de vendes, solucions minoristes de RRD.

Font: *Business Wire*