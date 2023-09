LKCMedicine introduirà més cursos d'IA i salut digital

By

La Universitat Tecnològica de Nanyang de Singapur ha anunciat que afegirà més contingut del curs relacionat amb la IA i la salut digital al pla d'estudis de la Lee Kong Chian School of Medicine. A partir de l'any vinent, la salut digital s'integrarà com a cursos verticals al llarg del programa de cinc anys de Grau en Medicina i Grau en Cirurgia. Alguns dels cursos que s'inclouran són ciència de dades mèdiques, anàlisi de dades i IA.

El pla d'estudis actualitzat pretén oferir als estudiants una base sòlida sobre les conseqüències ètiques i legals de la IA i la informàtica sanitària. Els estudiants també estaran exposats a IA i tecnologies mèdiques, com ara la telesalut, les aplicacions de salut i els wearables, i la medicina molecular personalitzada. L'objectiu és dotar els estudiants dels coneixements i habilitats necessaris per convertir-se en usuaris exigents i segurs de la tecnologia en les seves futures carreres mèdiques.

A més del nou contingut del curs, l'escola de medicina també desplegarà més eines d'aprenentatge amb tecnologia. S'utilitzarà la realitat virtual (RV) per ensenyar el sistema cardiorespiratori, i els simuladors electrònics s'utilitzaran per a la formació en prescripció de medicaments i registres mèdics electrònics (EMR). Aquestes eines milloraran encara més la comprensió dels estudiants i l'aplicació pràctica de la tecnologia mèdica.

Per complementar els aspectes tecnològics del pla d'estudis, també hi haurà un abast ampliat d'humanitats mèdiques integrades al programa. Això pretén dotar els estudiants d'habilitats bàsiques per involucrar-se críticament amb la tecnologia, gestionar la incertesa clínica i adaptar-se als canvis en la pràctica sanitària.

Philips APAC nomena nou director general

Royal Philips ha nomenat Peter Quinlan com a nou director general de Philips Àsia-Pacífic. Quinlan, un funcionari de llarga trajectòria de l'empresa, va dirigir anteriorment les empreses de RM, TC i imatges de raigs X de diagnòstic de Philips a l'APAC, Japó, Índia, Amèrica Llatina i Orient Mitjà i Àfrica.

L'àmplia experiència i experiència de Quinlan en el camp de la tecnologia sanitària el van convertir en el candidat ideal per al càrrec. Philips confia en la seva capacitat per liderar l'organització de l'APAC cap a un èxit addicional. La passió de Quinlan per l'assistència sanitària de primera classe s'alinea amb el propòsit de Philips de millorar la salut i el benestar de les persones.

Royal Philips veu aquest nomenament com un moment crític en la transformació digital de l'assistència sanitària a l'APAC. Mitjançant les seves solucions de flux de treball integrades, sistemes i dispositius connectats intel·ligents i diagnòstics integrats, Philips pretén augmentar la productivitat, millorar els resultats i millorar l'experiència global del pacient i del personal. Quinlan espera construir sobre les sòlides relacions amb els clients i les parts interessades de la regió.

El grup d'hospitals Yashoda s'associa amb Fujifilm per a una formació millorada en endoscòpia

Yashoda Group of Hospitals s'ha unit amb Fujifilm India per establir un centre de formació i investigació per a l'endoscòpia GI bàsica i avançada. Aquesta instal·lació oferirà als gastroenteròlegs l'oportunitat de mantenir-se al dia sobre les últimes tecnologies en ecografia endoscòpica, ERCP, endoscòpia del tercer espai i endoscòpia diagnòstica.

L'associació pretén millorar les habilitats i els coneixements dels metges en l'àmbit de l'endoscòpia. El centre de formació oferirà diversos programes i cursos per garantir que els metges estiguin ben equipats per satisfer les demandes dels seus pacients. A més, la instal·lació també oferirà programes de formació i observadors a metges de tota la regió Àsia-Pacífic.

Apollo Telehealth llança serveis d'emergència i UCI a NTPC

Apollo Telehealth ha introduït serveis d'emergència i UCI mitjançant telemedicina a nou plantes de generació d'energia de la National Thermal Power Corporation (NTPC). L'objectiu és apropar l'atenció mèdica a la plantilla de NTPC, millorant la seguretat i l'accés a l'assistència sanitària.

Els serveis de TeleEmergència i TeleICU no només estan disponibles per als empleats sinó que també s'estenen a les seves famílies. Aquesta iniciativa garanteix que l'atenció mèdica de qualitat i l'assistència immediata siguin accessibles als treballadors de les centrals elèctriques. Els serveis de telemedicina d'Apollo Telehealth ajudaran a millorar els resultats de salut i oferiran intervencions mèdiques oportunes quan sigui necessari.

