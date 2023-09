Ridley llança la nova Falcn RS: una bicicleta de rendiment integral

Ridley ha presentat recentment la seva última incorporació a la seva línia de bicicletes, la Falcn RS. Aquesta nova bicicleta està dissenyada per ser una màquina de rendiment integral, capaç de manejar qualsevol tipus de cursa de carretera. Ridley pretenia crear una bicicleta que combini un paquet lleuger amb avantatges aerodinàmiques.

La Falcn RS s'ha dissenyat posant èmfasi en la relació "aero-pess", assegurant que la bicicleta sigui el més aerodinàmica possible sense afegir excés de pes. Això s'ha aconseguit mitjançant una consideració acurada del disseny de la bicicleta, evitant materials innecessaris i formes de tub salvatges. Ridley afirma que la Falcn RS ofereix un rendiment aerodinàmic similar a la bicicleta aerodinàmica Noah, però amb un pes comparable a la màquina d'escalada Helium.

Amb un pes de poc més de 100 grams més que l'Heli, el Falcn RS té un pes total d'uns 7.4 kg. El quadre pesa aproximadament 825 grams, mentre que la forquilla arriba a 380 grams. A més, el Falcn RS ha estat dissenyat per adaptar-se a pneumàtics de 28 mm, amb la capacitat d'ajustar-se a pneumàtics de fins a 34 mm, el que el fa adequat tant per a llambordes aspres com per a asfalt llis.

Ridley ha dut a terme proves exhaustives al seu propi túnel de vent per optimitzar l'aerodinàmica del Falcn RS. L'extrem davanter de la bicicleta, inclòs el tub de direcció més profund i la corona de la forquilla, ha rebut una atenció especial per minimitzar l'arrossegament. En introduir turbulències en el flux d'aire que passa per sobre de la bicicleta, Ridley afirma haver aconseguit una reducció del 10% de l'arrossegament en comparació amb el disseny original de la forquilla Falcn.

El Falcn RS inclou un nou conjunt de números de geometria que han estat provats pels corredors de Lotto-Dstny WorldTour. Ridley afirma que aquests números aconsegueixen un equilibri entre velocitat, reactivitat i estabilitat. La bicicleta està equipada amb una tija i un manillar integrats de fibra de carboni Forza d'una sola peça, que proporciona als pilots un abast de 75 mm i una caiguda de 130 mm, així com una bengala de cinc graus.

El Falcn RS es pot configurar amb una transmissió 1x o 2x i ofereix una varietat d'opcions de personalització, incloses les opcions de pintura i components personalitzades. Actualment, la bicicleta completa està disponible en tres models, amb grups SRAM Force AXS, Shimano Ultegra Di2 i Shimano 105 Di2.

En general, el Ridley Falcn RS ofereix una opció versàtil i d'alt rendiment per als pilots de carretera, amb el seu disseny lleuger, característiques aerodinàmiques i opcions personalitzables.

Fonts:

– Ridley (Ridley.com)