30XX: Un digne homenatge a Mega Man X

És possible que Capcom hagi reduït la seva producció de nous jocs a la franquícia Mega Man, però Battery Staple Games manté viu l'esperit de la sèrie amb el seu darrer llançament, 30XX. Aquest joc de roguelite es basa en el seu predecessor, 20XX, oferint una millora general i un homenatge digne a l'estimat Mega Man X.

El joc de 30XX segueix la plantilla de la sèrie clàssica Mega Man X. Els jugadors corren i passen a través de vuit nivells temàtics, cadascun d'ells acabant amb una lluita contra caps desafiant. Al llarg del camí, recullen noves armes i habilitats després de derrotar a cada cap. Tanmateix, el gir únic de 30XX és que els nivells es generen de manera procedimental, proporcionant una experiència diferent amb cada execució. També hi ha nombroses actualitzacions disponibles per ajudar a equilibrar les probabilitats. Els jugadors poden triar entre dos personatges jugables, l'Ace i la Nina, que reflecteixen els personatges emblemàtics de Zero i X de la sèrie Mega Man X.

Una de les característiques més destacades del 30XX són els seus controls suaus i sensibles. Aquest nivell de precisió és crucial en un joc que depèn en gran mesura de l'habilitat i la precisió. Malgrat l'acció ràpida, el joc manté velocitats de fotogrames constants i tecnologia de moviment que se sent excepcional. Els personatges són àgils i poden navegar pels obstacles precisos amb facilitat.

Al llarg de cada etapa, els jugadors poden descobrir "Augs" que milloren les habilitats del seu personatge durant la carrera. Aquests Augs van des d'augmentar la producció de danys fins a proporcionar escuts que absorbeixen els danys. Amb uns 240 d'agost per descobrir, hi ha una àmplia oportunitat perquè els jugadors experimentin amb diferents varietats de construcció. A més, els jugadors poden trobar "Nuclis", que són peces d'armadura que atorguen noves habilitats, com ara salts dobles o voladura curta. Aquests esdevenen essencials per sobreviure a les etapes posteriors del joc.

Quan els jugadors inevitablement perden una carrera, tornen al centre i poden gastar la moneda anomenada Memoria en actualitzacions permanents. Aquestes millores van des de millorar la salut i l'energia inicials fins a obtenir opcions de nivell addicionals després de derrotar un cap. Aquest sistema de meta-progressió anivella el terreny de joc i afegeix un altre objectiu perquè els jugadors s'esforcen.

30XX introdueix un nou mode anomenat Mega Mode, que ofereix una experiència de plataformes més tradicional. Tot i que els nivells encara es generen aleatòriament, els intents posteriors després de fallar permeten als jugadors córrer per la mateixa etapa cada vegada. Aquesta característica permet als jugadors practicar i aprendre dissenys de nivell, fent-lo més amigable per a aquells que prefereixen una experiència menys aleatòria.

A més de l'experiència d'un sol jugador, 30XX ofereix el mode cooperatiu tant per al sofà com per al multijugador en línia. Tot i que el rendiment pot tenir un lleuger èxit, l'alegria de tenir un personatge addicional per recollir llaminadures i derrotar caps supera qualsevol contratemps menor. També hi ha un mode de comunitat on els jugadors poden gaudir de nivells dissenyats per altres jugadors, proporcionant contingut addicional i possibilitats infinites.