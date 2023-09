L'antic líder de Meta s'uneix a Brand Experience Agency Reunion com a soci creatiu

By

Reunion, una agència d'experiència de marca d'inici, ha anunciat que l'antic líder d'APAC Metaverse a Meta, Ollie Beeston, s'ha unit a l'empresa com a soci creatiu. Beeston aporta una gran experiència en el desenvolupament de cinema tradicional, producció virtual, VR, WebXR, AR i contingut de marca per a marques líders com Hyundai, Cadbury, Adore Beauty i el propi Oculus de Meta.

Abans del seu paper a Meta, Beeston va treballar com a ACD a Clemenger BBDO, on va contribuir a campanyes notables per a V Energy, Tourism Tasmania, Eclipse, Campbell Arnott's i TAB.

L'equip de Reunion va expressar el seu entusiasme perquè Beeston s'unís a l'agència, destacant que el seu historial s'alinea perfectament amb el seu enfocament centrat en les dades i centrat en el client. El co-CEO Justin Hind va declarar: "El seu historial demostrat reflecteix el nostre compromís amb les estratègies basades en dades i les iniciatives centrades en el client".

Beeston va expressar el seu entusiasme per unir-se a Reunion, i va assenyalar que l'enfocament centrat en dades i orientat al client de l'agència és adequat per a les necessitats en evolució del públic modern. Va dir: "Estic encantat d'unir-me a l'equip de lideratge de Reunion i vull quedar atrapat en l'elaboració d'idees que no només captin l'atenció, sinó que també impulsin un compromís significatiu per al públic i les marques en la mateixa mesura".

Reunion va ser fundada per Justin Hind i Stephen Knowles, que tenen una àmplia experiència en màrqueting de rendiment i consultoria de transformació digital. Pretenen associar-se amb clients ambiciosos que busquen millorar l'accessibilitat i el compromís de la seva marca a tots els punts de contacte i canals.

Definicions:

1. Metavers: Un espai virtual col·lectiu compartit creat per la convergència de la realitat física virtualment millorada i la realitat virtual físicament persistent.

2. APAC: Àsia-Pacífic, referint-se a la regió que inclou països de l'Àsia Oriental, Àsia del Sud, Sud-est asiàtic i Oceania.

3. ACD: Director Creatiu Associat, una funció en les agències de publicitat i màrqueting que implica supervisar i dirigir el procés creatiu.

4. Clemenger BBDO: una agència de publicitat amb seu a Austràlia amb presència global, que ofereix serveis de màrqueting creatiu, de marca i digital.

5. Oculus: una marca d'auriculars de realitat virtual desenvolupada i fabricada per Meta, abans coneguda com a Facebook Technologies.

