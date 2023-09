Comprendre la influència de les eines de col·laboració en la innovació en el lloc de treball digital

Les eines de col·laboració com Slack i Teams s'han convertit en essencials en el lloc de treball digital, permetent als equips comunicar-se i treballar junts de forma remota. No obstant això, un nou estudi del MIT Sloan Management Review destaca la importància d'entendre com les eleccions fetes dins d'aquestes eines poden afectar la innovació.

L'estudi va trobar que la decisió de crear un grup privat o un grup públic mitjançant eines de col·laboració pot establir els equips en diferents camins cap a la innovació. Segons Wietske Van Osch, professor associat de la Universitat Estatal de Michigan, l'elecció entre canals públics i privats pot tenir implicacions importants per als resultats creatius produïts pels equips.

S'ha trobat que la col·laboració en canals públics és més rellevant per a la creativitat del desenvolupament, que implica combinar o ampliar conceptes existents per produir nous resultats. D'altra banda, la creativitat disruptiva, que implica redefinir problemes per trobar solucions noves, és més probable que sorgeixi de grups que configuren les comunicacions com a privades.

Tanmateix, l'estudi també suggereix que la desalineació entre aquests camins pot provocar una parada de la creativitat. Per fomentar la innovació, els directius han de pensar estratègicament i combinar diferents característiques de les eines de col·laboració amb estructures de comunicació adequades.

L'estudi ofereix tres punts que els gestors han de tenir en compte:

1. Escollir eines de col·laboració que permetin espais tant públics com privats.

2. Trobeu maneres de donar suport als grups privats i posar el coneixement d'aquests grups a disposició de l'organització més àmplia.

3. Combina diferents grups per crear múltiples vies cap a diferents tipus de creativitat.

És important que els líders reconeguin que no hi ha un enfocament únic per a la innovació. Burcu Bulgurcu, professor assistent a la Ted Rogers School of Management de la Universitat Metropolitana de Toronto, destaca la necessitat d'habilitar els usuaris per adoptar múltiples camins cap a la creativitat i aprofitar-los per maximitzar el potencial de la força de treball digital.

En general, aquesta investigació destaca la importància de les petites opcions dins de les eines de col·laboració per impulsar la innovació en el lloc de treball digital. Comprendre els camins únics que aquestes eines ofereixen per a la creativitat pot ajudar els directius a fomentar la innovació i aprofitar tot el potencial dels seus equips.

Font: MIT Sloan Management Review

Definicions:

– Creativitat del desenvolupament: combinar o ampliar conceptes existents per produir nous resultats.

– Creativitat disruptiva: la destrucció creativa d'un objecte o problema per generar una nova perspectiva.

Nota: aquest article és un resum de l'article d'origen i no conté cites directes.