Meta-Sorter: el mètode basat en IA millora l'etiquetatge de biomes en mostres de microbioma

Investigadors de la Universitat de Ciència i Tecnologia de Huazhong han desenvolupat un nou mètode basat en IA anomenat "Meta-Sorter" per millorar l'etiquetatge del bioma per a mostres de microbioma. L'estudi, publicat a la revista Environmental Science and Ecotechnology, mostra com Meta-Sorter aprofita les xarxes neuronals i transfereix tècniques d'aprenentatge per afrontar el repte de la informació incompleta a la base de dades MGnify.

L'enfocament de Meta-Sorter consta de dos passos clau. En primer lloc, es construeix un model de xarxa neuronal utilitzant més de 118,000 mostres microbianes de 134 biomes i la seva ontologia corresponent. Aquest model aconsegueix una AUROC mitjana impressionant (Area Under the Receiver Operating Characteristic curve) de 0.896, classificant amb precisió les mostres amb informació detallada del bioma.

El segon pas consisteix a utilitzar l'aprenentatge per transferència amb mostres de nova introducció que tenen característiques diferents. Els investigadors van incorporar 34,209 noves mostres de 35 biomes, inclosos vuit de nous, al model de xarxa neuronal de transferència. Això va donar lloc a un AUROC mitjà excepcional de 0.989, que va predir eficaçment la informació del bioma per a mostres recentment introduïdes etiquetades com a "bioma mixt".

Meta-Sorter demostra una taxa de precisió global del 96.7% en la classificació de mostres amb anotacions de biomes incompletes. Aquest avenç resol problemes d'errors en cascada i obre noves possibilitats per al descobriment de coneixement en investigació ambiental i altres disciplines científiques.

A més, Meta-Sorter perfecciona les anotacions del bioma per a mostres poc anotades i mal anotades. La seva assignació automàtica de classificacions precises a mostres ambigües proporciona informació valuosa més enllà de la literatura original. La diferenciació de mostres en categories ambientals específiques millora la fiabilitat i validesa de les conclusions de la investigació.

A mesura que es continuen desenvolupant protocols estandarditzats per a la presentació de dades i la incorporació de metadades, s'espera que Meta-Sorter revolucioni l'anàlisi i la interpretació de mostres de comunitats microbianes. Permetrà descobriments més precisos i perspicaces en el camp de la investigació del microbioma i més enllà.

Nan Wang et al, Refinació de l'etiquetatge de biomes per a mostres de comunitats microbianes a gran escala: aprofitament de xarxes neuronals i aprenentatge de transferència, ciència ambiental i ecotecnologia (2023). DOI: 10.1016/j.ese.2023.100304