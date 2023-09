Reddit presenta la funció de traducció de publicacions i el Centre d'ajuda d'actualitzacions

Reddit, la popular plataforma en línia, ha presentat una nova funció que permet als usuaris traduir publicacions a diferents idiomes. Inicialment, hi haurà vuit idiomes disponibles, incloent anglès, espanyol, alemany, francès, portuguès, italià, holandès i suec.

Per accedir a aquesta funció de traducció, els usuaris només poden fer clic al botó "tradueix" situat a sota del nom d'usuari de Redditor a la part superior de la publicació. Tanmateix, per utilitzar aquesta funció, els usuaris primer han de triar el seu idioma preferit a la configuració. Actualment, aquesta funció només està disponible en dispositius Android i iOS, així com per als usuaris que hagin tancat la sessió a la plataforma web.

A més de la traducció de publicacions, Reddit també està experimentant amb traduccions per fer comentaris tant a iOS com a Android. En la seva publicació recent, la companyia va revelar el seu pla per fer que tota l'experiència de conversa a Reddit sigui multilingüe en un futur proper.

A més, Reddit ha actualitzat recentment el seu Centre d'ajuda. El Centre d'ajuda ara serveix com a centre central que combina el Centre d'ajuda del moderador i proporciona als usuaris tots els recursos d'assistència necessaris que puguin necessitar. Aquesta actualització arriba després de la introducció de Reddit del programa Mod Helper, que recompensa els moderadors per ajudar els seus companys moderadors.

Amb aquestes noves funcions i actualitzacions, Reddit pretén millorar l'experiència de l'usuari i promoure converses multilingües dins de la seva comunitat.

Fonts:

- Reddit