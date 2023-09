Razorpay adquireix la startup de facturació digital BillMe per millorar la implicació del client

By

Fintech unicorn Razorpay ha anunciat l'adquisició de BillMe, una start-up de facturació digital i compromís amb el client. La start-up amb seu a Bombai ha desenvolupat una plataforma que pretén eliminar les factures en paper i millorar el valor afegit per als comerciants mitjançant la facturació digital. Aquesta és la vuitena adquisició de Razorpay, que ha anat ampliant la seva cartera des que va adquirir Ezetap l'agost de 2022.

Amb aquesta adquisició, Razorpay busca potenciar les empreses amb un model híbrid que els permeti relacionar-se de manera més eficaç amb els seus clients. A mesura que els modes d'interacció sense contacte i sense fricció continuen guanyant popularitat entre els consumidors, Razorpay pretén aprofitar les capacitats de BillMe per oferir als comerciants una experiència de facturació altament personalitzada i interactiva. Les factures digitals generades per Razorpay oferiran funcions com ara comentaris i opcions d'enquestes, que permetran als comerciants adaptar les seves estratègies de participació en funció de les preferències dels consumidors.

BillMe, fundada el 2018, ja ha donat servei a més de 4,000 empreses, incloses marques importants com McDonald's, Burger King, Decathlon i Cinepolis. La plataforma permet a les empreses posar en marxa la facturació digital en menys de 10 minuts, racionalitzant els processos que solen trigar molt més. A més, els taulers d'autoservei proporcionats per BillMe permeten als comerciants analitzar el comportament dels clients, establir regles de campanya personalitzades i facilitar les vendes creuades i les promocions.

Els clients es beneficiaran de l'experiència de pagament simplificada i més ràpida que ofereix la facturació digital. Ja no s'han de preocupar d'emmagatzemar o recuperar factures en paper per a referència futura. En comptes d'això, les factures digitals seran fàcilment accessibles i es podran utilitzar com a eina multidimensional perquè els comerciants entenguin, intervinguin i orientin millor els seus clients.

Razorpay veu un gran potencial en el mercat global de rebuts digitals, que es preveu que arribi als 2.3 milions de dòlars l'any 2027. Mitjançant la incorporació de les ofertes de BillMe, Razorpay pretén ajudar les empreses a destacar millorant la participació dels clients, fidelitzant-los i reforçant les seves capacitats de màrqueting. Aquesta adquisició s'alinea amb la visió de Razorpay de convertir-se en una finestreta única de confiança per a totes les solucions de pagament, que atengui empreses de totes les mides.

Fundada el 2014, Razorpay ja ha proporcionat solucions de tecnologia de pagament a més de 8 milions d'empreses. La companyia ha aconseguit 817 milions de dòlars en finançament d'inversors destacats com Lone Pine Capital, Sequoia Capital India, Tiger Global i MasterCard. Amb la incorporació de BillMe, Razorpay continua ampliant la seva empremta a la indústria fintech i consolidant la seva posició com a actor líder en l'espai de pagaments.

