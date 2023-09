Impressionant recreació Star Fox Arwing a Starfield

By

Una recreació de nau espacial nova i molt impressionant ha sorgit al joc de rol espacial Starfield de Bethesda. Inspirat en l'estimada sèrie Star Fox, l'usuari de xarxes socials 'BuckyArt1701' ha dissenyat un vaixell personalitzat basat en l'icònic Arwing. El compte oficial de xarxes socials de Starfield fins i tot va compartir diverses captures de pantalla d'aquesta notable creació.

Starfield reuneix elements dels clàssics jocs de rol de Bethesda amb emocionants baralles de gossos amb naus espacials. La possibilitat de personalitzar el vostre vaixell permet als jugadors crear dissenys únics i reconeixibles. Des del seu llançament, els fans ja han creat naus inspirades en Star Trek, Star Wars, Battlestar Galactica i The Expanse.

Tot i que la sèrie Star Fox no ha vist cap nova entrada des de fa molt de temps, aquesta recreació d'Arwing a Starfield permet als fans satisfer temporalment el seu desig per les aventures intergalàctiques de Fox McCloud. Per a aquells que desitgen més baralles espacials a Nintendo Switch, revisar les experiències clàssiques de Star Fox a través del servei Switch Online és una gran opció.

Starfield s'ha convertit ràpidament en el llançament del joc més reeixit de Bethesda fins ara, amb més de sis milions de jugadors que s'han unit a Constellation durant la seva setmana d'obertura. Per obtenir més informació sobre el joc, incloses les ressenyes i les guies, visiteu el nostre lloc web de germans Pure Xbox.

Què en penseu sobre aquesta meravellosa recreació d'Arwing a Starfield? Espereu un nou joc de Star Fox en el futur? Comparteix les teves opinions a continuació.

