Apple amplia l'acord amb Qualcomm per utilitzar xips de mòdem 5G fins al 2026

Apple ha anunciat que ampliarà el seu acord amb Qualcomm per utilitzar els seus sistemes de mòdem-RF Snapdragon 5G per als llançaments dels seus telèfons intel·ligents com a mínim fins al 2026. Això significa que Apple continuarà utilitzant els components de Qualcomm als seus iPhones durant els propers tres anys. Aquesta decisió suposa un retard en els plans d'Apple per desenvolupar els seus propis xips de mòdem 5G, que s'esperava que s'introduïssin el 2024.

Els experts estan dividits sobre els motius del retard d'Apple en el desenvolupament dels seus propis chipsets. Alguns especulen que Apple troba més difícil del que s'esperava crear el seu propi mòdem de silici cel·lular, mentre que altres suggereixen que els problemes de la cadena de subministrament estan causant dificultats. Alejandro Cadenas, vicepresident associat d'IDC, va assenyalar que la prioritat d'Apple és desenvolupar els seus propis chipsets i finalitzar el seu acord amb Qualcomm, però la companyia necessita més temps per garantir la qualitat de la seva alternativa.

Tot i que els esforços d'Apple per desenvolupar els seus propis chipsets 5G poden trigar més del que s'esperava, els analistes del sector creuen que l'empresa continua compromesa amb el repte i destina recursos importants a la tasca. L'extensió de l'acord d'Apple amb Qualcomm proporciona certesa a curt i mitjà termini per a ambdues empreses.

S'especula que l'acord renovat d'Apple amb Qualcomm pot estar relacionat amb els esforços de l'empresa per enfortir les seves cadenes de subministrament, sobretot a causa dels reptes creixents a la Xina. Apple pot estar buscant diversificar les seves fonts de components i reduir la dependència d'un sol proveïdor.

Independentment dels motius del retard, aquesta extensió es considera una victòria per a Qualcomm, ja que Apple continua confiant en els seus components. Els detalls del contracte no s'han fet públics, però es creu que és similar a l'acord assolit entre les dues empreses el 2019, arran de litigis legals. En aquest acord, Apple va retirar les seves reclamacions legals contra Qualcomm i va acceptar utilitzar els seus xips als iPhones, la qual cosa va portar finalment a Apple a adquirir el negoci de mòdems per a telèfons intel·ligents d'Intel.

Malgrat el retard, s'espera que Apple finalment alliberi els seus propis xips de mòdem 5G, però el termini segueix sent incert.

Fonts:

- El Registre

– South China Morning Post