Qualcomm signa un nou acord per subministrar xips 5G a Apple fins al 2026

By

Qualcomm ha arribat a un nou acord amb Apple per subministrar xips 5G per a iPhone com a mínim fins al 2026. Com a dissenyador líder de xips de mòdem que permeten als telèfons connectar-se a xarxes de dades mòbils, Qualcomm va signar anteriorment un acord de subministrament amb Apple el 2019, després de la resolució. d'una disputa legal de llarga durada entre les dues empreses.

L'actual acord de subministrament de xips entre Qualcomm i Apple expirarà aquest any, la qual cosa significa que els propers iPhones que s'espera que Apple anunciï seran els últims que es llançaran en virtut d'aquest acord. Tanmateix, el nou acord garanteix que Qualcomm continuarà proporcionant xips per als telèfons d'Apple cada any fins al 2026.

Malauradament, Qualcomm no ha revelat els termes específics i el valor de l'acord. El fabricant de xips només ha esmentat que els termes són "similars" a l'acord de subministrament anterior. A més, un acord de llicència de patent que es va signar entre Qualcomm i Apple el 2019 es mantindrà vigent fins al 2025, amb la possibilitat d'una pròrroga de dos anys.

Si bé Apple està treballant activament en el desenvolupament de la seva pròpia tecnologia de mòdem i va adquirir la unitat de mòdem d'Intel per 1 milions de dòlars el 2019, encara no està clar amb quina rapidesa Apple té previst passar a utilitzar els seus propis xips. Qualcomm ha projectat que només una cinquena part dels iPhones d'Apple utilitzaran els seus xips el 2026. Tanmateix, aquesta projecció pot resultar conservadora, ja que es van superar les projeccions anteriors de Qualcomm per al seu negoci amb Apple el 2021, amb tots els models d'iPhone 14 llançats l'any passat. incorporant mòdems Qualcomm.

Aquest nou acord entre Qualcomm i Apple és crucial per a l'estratègia de la cadena de subministrament d'Apple, sobretot a la llum dels reptes que s'enfronta a la Xina. L'enfortiment de les cadenes de subministrament fora de la Xina s'ha convertit en una prioritat per a Apple, i sembla que l'empresa està retardant o reduint els plans per produir de manera independent els seus propis xips en diverses àrees.

Fonts: Qualcomm, Hargreaves Lansdown