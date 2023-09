Qualcomm signa un acord amb Apple per subministrar xips 5G fins al 2026

Qualcomm va anunciar dilluns que ha signat un acord amb Apple per subministrar xips 5G per a iPhones com a mínim fins al 2026. Aquest acord amplia la relació existent entre les dues companyies i indica que Apple no té previst desenvolupar la seva pròpia tecnologia de mòdems. L'acord arriba en un moment en què Apple s'enfronta a reptes a la Xina i busca reforçar les seves cadenes de subministrament en altres àrees.

Segons el nou acord, Qualcomm proporcionarà xips per a iPhones que es llançaran cada any fins al 2026. El valor exacte de l'acord no es va revelar, però es diu que és similar a l'acord de subministrament anterior entre les dues companyies. Les accions de Qualcomm van augmentar un 4 per cent després de l'anunci, mentre que les accions d'Apple van augmentar un 0.5 per cent.

Aquest acord es basa en un acord de subministrament de xips que Qualcomm i Apple van signar el 2019, després de la resolució d'una disputa legal de llarga durada entre les dues empreses. Aquest acord de subministrament expirarà aquest any, de manera que s'espera que els iPhones s'anunciïn dimarts els últims a debutar amb aquest acord.

A més de l'acord de subministrament de xips, Qualcomm també va confirmar que el seu acord de llicència de patents amb Apple, que es va signar el 2019, continua vigent. Aquest acord expirarà el 2025, però hi ha l'opció de prorrogar-lo per dos anys més.

Apple ha estat treballant en la seva pròpia tecnologia de mòdem i va adquirir la unitat de mòdem d'Intel per 1 milions de dòlars el 2019. Tanmateix, la companyia encara no ha proporcionat detalls sobre quan té previst començar a utilitzar els seus propis xips.

Tot i que Qualcomm preveu que només una cinquena part dels iPhones d'Apple utilitzaran els seus xips el 2026, les projeccions anteriors de la companyia han estat massa conservadores. Cal tenir en compte que tots els models d'iPhone 14 llançats l'any passat utilitzaven mòdems Qualcomm. El director financer de Qualcomm també espera que la "gran majoria" dels iPhones del 2023 es llançaran aquesta setmana per incloure mòdems Qualcomm.

En general, aquest acord ampliat entre Qualcomm i Apple reforça la seva associació i garanteix un subministrament estable de xips 5G per als futurs iPhones d'Apple. També suggereix que Apple no té previst desenvolupar la seva pròpia tecnologia de mòdem en un futur proper.

Font: L'article original prové de Reuters.