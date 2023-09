By

L'anunci que Qualcomm continuarà subministrant mòdems 5G per als telèfons intel·ligents d'Apple fins al 2026 ha atregut una atenció important tant d'inversors com d'analistes. Aquest desenvolupament es desvia de les expectatives anteriors, ja que tant els analistes de Wall Street com els funcionaris de Qualcomm havien previst que Apple produís i utilitzés el seu propi mòdem 5G a partir del 2024.

La notícia de la col·laboració ampliada de Qualcomm amb Apple arriba just abans de l'esperada presentació del producte d'Apple, prevista per dimarts. Es preveu que aquests propers dispositius Apple tinguin mòdems Qualcomm, consolidant encara més la relació entre els dos gegants tecnològics.

Després de l'anunci, les accions de Qualcomm van experimentar dilluns un notable augment del 3.9%, reflectint el sentiment positiu entre els inversors. Això indica un vot de confiança en la capacitat de Qualcomm per mantenir la seva posició com a proveïdor líder de mòdems 5G.

L'associació continuada entre Qualcomm i Apple reafirma l'estatus de Qualcomm com a actor clau en el mercat del mòdem 5G. Aquesta aliança estratègica garanteix que Apple pugui oferir telèfons intel·ligents d'alta qualitat capaços d'aprofitar tot el potencial de la tecnologia 5G. Amb els avenços en curs en 5G i les demandes creixents d'una connectivitat més ràpida i fiable, tenir un proveïdor de mòdems fiable i eficient és crucial per a l'èxit a llarg termini d'Apple.

En resum, l'anunci de Qualcomm que revela el seu paper continuat com a proveïdor de mòdems 5G d'Apple fins al 2026 ha provocat reaccions positives d'inversors i analistes. Aquest desenvolupament posiciona a Qualcomm com un actor clau en el mercat 5G i subratlla la importància d'una connectivitat fiable per als propers telèfons intel·ligents d'Apple.

Definicions:

– Mòdem 5G: un dispositiu o chipset que permet als dispositius connectar-se a xarxes 5G i accedir a les dades d'alta velocitat i baixa latència que ofereix la tecnologia 5G.

– Qualcomm: empresa tecnològica especialitzada en el desenvolupament i subministrament de semiconductors i programari per a telecomunicacions sense fil.

Font: Market Movers