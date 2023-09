Qualcomm amplia l'acord per subministrar a Apple mòdems 5G

Qualcomm ha anunciat una extensió del seu acord per subministrar mòdems 5G per als telèfons intel·ligents d'Apple, cosa que indica que Apple encara s'enfronta a reptes per desenvolupar la tecnologia internament. Des del 2018, Apple treballa en la creació dels seus propis mòdems, que s'encarreguen de facilitar la comunicació entre els seus dispositius i les xarxes mòbils. Aquest esforç forma part de la iniciativa més gran d'Apple per produir més components dels seus semiconductors internament en lloc de dependre de proveïdors externs.

Segons els termes de l'acord, Qualcomm proporcionarà a Apple els seus xips per als llançaments de telèfons intel·ligents programats per al 2024, 2025 i 2026. Tot i que no es van revelar els detalls de l'acord, Qualcomm va declarar que són similars a l'acord original assolit el 2019. Com a fabricant de xips líder en tecnologies 5G, Qualcomm va expressar la seva confiança en el seu lideratge de llarga data en el sector.

Apple és el client més gran de Qualcomm, responsable d'aproximadament el 25% dels seus ingressos. L'expectativa era que el proper iPhone 15, previst per al llançament dimarts, fos un dels models finals per utilitzar els mòdems de Qualcomm. Apple i Qualcomm s'havien vist involucrats anteriorment en disputes de propietat intel·lectual i contractes d'alt perfil a tot el món abans d'arribar a un acord el 2019, que incloïa un "acord de subministrament de chipsets de diversos anys".

Tanmateix, Apple va impulsar els seus plans de desenvolupament de mòdems poc després adquirint el negoci de xips per a telèfons intel·ligents d'Intel per 1 milions de dòlars. Aquest nou acord amb Qualcomm permet que Apple integri gradualment els seus propis xips als seus telèfons intel·ligents durant els propers tres anys, sempre que estiguin preparats per al desplegament.

En particular, les accions de Qualcomm van experimentar un augment del 8% en la negociació prèvia al mercat després de l'anunci, i finalment es va liquidar amb un augment del 3% a la tarda del matí. El maig de 2021, Apple també va signar un acord multimilionari i plurianual amb Broadcom per a diversos altres components 5G.

Definicions:

– Mòdem: Un dispositiu que permet la comunicació entre un ordinador o telèfon intel·ligent i Internet mitjançant una connexió de xarxa.

– Semiconductor: material, típicament silici, que posseeix propietats de conductivitat elèctrica entre un conductor i un aïllant. S'utilitza per fabricar diversos components electrònics.

– 5G: la cinquena generació de tecnologia sense fil, que ofereix velocitats més ràpides i connectivitat millorada en comparació amb les generacions anteriors.

– Chipmaker: empresa que dissenya i fabrica circuits integrats (xips) utilitzats en dispositius electrònics.

