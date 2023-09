Qualcomm comparteix l'augment quan Apple amplia l'associació de xips 5G

By

Les accions de Qualcomm (QCOM) van experimentar un augment significatiu de valor després de l'anunci que la companyia continuarà subministrant a Apple (AAPL) xips 5G per a l'iPhone fins al 2026. Aquest moviment indica que Apple encara no està preparada per desenvolupar els seus propis xips, suggerint una confiança continuada en la tecnologia de Qualcomm.

L'extensió de l'associació entre Qualcomm i Apple no sorprèn, donada la creixent importància de la tecnologia 5G a la indústria dels telèfons intel·ligents. A mesura que augmenta la demanda d'una connectivitat més ràpida i fiable, la inclusió de xips 5G al producte estrella d'Apple garanteix que l'iPhone segueixi sent competitiu al mercat.

La notícia de l'ampliació de l'associació ha tingut un impacte positiu en les accions de Qualcomm, ja que els inversors veuen la col·laboració continuada amb Apple com un vot de confiança en la tecnologia i les perspectives de futur de la companyia. L'augment del valor de les accions reflecteix l'optimisme del mercat cap a la capacitat de Qualcomm per mantenir la seva posició com a actor clau en la indústria dels semiconductors.

A més, aquesta associació també proporciona a Apple un avantatge estratègic. En confiar en l'experiència de Qualcomm en el desenvolupament de xips 5G, Apple pot centrar-se en altres àrees del seu negoci, com ara la innovació de programari i maquinari. Aquesta col·laboració permet a Apple aprofitar l'ampli coneixement i experiència de Qualcomm, sense haver d'invertir massa en capacitats de fabricació de xips.

En general, la decisió d'estendre l'associació entre Qualcomm i Apple posa de manifest la importància constant de la tecnologia 5G al mercat dels telèfons intel·ligents. També subratlla la importància de la col·laboració i l'especialització en la indústria dels semiconductors, on les empreses poden aprofitar els punts forts de les altres per oferir productes innovadors i competitius.

Fonts:

- Yahoo Finance Live

– Definicions: 5G: la cinquena generació de tecnologia sense fil que promet velocitats de dades significativament més ràpides i una menor latència. Permet una àmplia gamma d'aplicacions, inclosos dispositius IoT i vehicles autònoms.