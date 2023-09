Apple seguirà utilitzant xips de mòdem Qualcomm durant els propers tres anys

Les accions de Qualcomm Inc. van experimentar un augment de més del 3.8% després de l'anunci que Apple Inc. continuarà utilitzant els xips de mòdem mòbils de Qualcomm durant els propers tres anys. Això és una sorpresa, ja que s'esperava que Apple reduís l'ús dels mòdems a partir d'aquest any.

L'acord de subministrament es va revelar just un dia abans de l'esdeveniment de llançament de la sèrie iPhone 15. Segons Qualcomm, els seus xips de mòdem s'integraran a les tres properes generacions d'iPhone, que es llançaran el 2024, el 2025 i el 2026. No obstant això, Qualcomm preveu que només proporcionarà aproximadament el 20% dels mòdems enviats amb els telèfons Apple del 2026.

Apple es considera un dels clients més importants de Qualcomm, ja que les compres de la companyia representen més d'una cinquena part dels ingressos de Qualcomm de 44.2 milions de dòlars el 2020. Aquestes compres consisteixen principalment en components de banda ampla utilitzats per alimentar les funcions de connectivitat 5G dels iPhones.

Qualcomm subministra a Apple xips de mòdem 5G que converteixen les dades dins d'un dispositiu en senyals de ràdio per transmetre'ls a una torre cel·lular. A més, Qualcomm ofereix altres components de suport, com ara antenes 5G en miniatura per a telèfons intel·ligents i interferències de RF, que filtren les interferències de ràdio i amplifiquen els senyals 5G.

Apple no només obté xips de Qualcomm, sinó que també llicencia una col·lecció de patents de xarxa essencials per a la connectivitat sense fil als telèfons. L'any passat, Apple va pagar a Qualcomm 1.9 milions de dòlars en tarifes de llicència per aquestes patents.

Abans de la resolució d'una batalla legal entre Qualcomm i Apple el 2019, les patents de xarxa de Qualcomm eren un tema polèmic. Com a part de l'acord, Apple va acceptar llicenciar les patents de Qualcomm durant sis anys, amb l'opció de prorrogar-les per dos anys més. L'adquisició per part d'Apple del negoci de xips de mòdem d'Intel Corp. va impulsar encara més els seus esforços per substituir els xips de Qualcomm per la seva pròpia tecnologia.

Tot i això, sembla que la recerca d'Apple de la tecnologia de xarxes sense fils interna pot estar experimentant retards, tal com suggereix la decisió de continuar utilitzant xips Qualcomm fins al 2026. Apple té un historial de desenvolupament dels seus propis xips, dissenyant els processadors primaris per a iPhones, ordinadors Mac i Apple Watch.

A més dels xips de mòdem de Qualcomm, Apple pretén substituir altres components de tercers per silici personalitzat. Bloomberg va informar a principis d'any que Apple planeja desenvolupar els seus propis mòduls Wi-Fi i Bluetooth, potencialment substituint el xip que actualment ofereix Broadcom Inc. S'espera que la segona versió d'aquest mòdul inclogui connectivitat cel·lular similar als xips de mòdem de Qualcomm, tot i que el seu llançament la data segueix sent incerta.

S'espera que l'impacte dels esforços de desenvolupament de xips d'Apple en el negoci de Qualcomm quedi parcialment compensat per l'expansió de Qualcomm als mercats de processadors de vehicles i xips de servidors.

