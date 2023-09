El panorama canviant de la contractació electrònica del sector públic

Una enquesta recent realitzada per Euna Solutions posa de manifest l'evolució de l'estat de la contractació electrònica del sector públic. De manera semblant a les tendències que s'observen en el comerç electrònic d'empresa a empresa (B2B), els gestors de compres i els equips de contractació de les organitzacions governamentals, acadèmiques i benèfiques recorren cada cop més a la tecnologia digital per racionalitzar els seus processos de compra.

Una de les conclusions clau de l'enquesta és que el 44% dels compradors del sector públic ara utilitzen programari de contractació electrònica juntament amb el seu sistema de planificació de recursos empresarials (ERP). A més, el 65% dels enquestats va declarar utilitzar una combinació de tecnologia digital antiga i més nova. Aquest enfocament híbrid permet al sistema ERP gestionar les funcions bàsiques mentre que la solució de compra electrònica gestiona tasques més complexes, com ara la gestió de compres i proveïdors.

L'enquesta també va destacar la importància del compliment, l'eficiència i la participació dels proveïdors per als professionals de la contractació pública. Tanmateix, només el 44% dels responsables de compres van expressar confiança en la capacitat de les seves organitzacions per gestionar la càrrega de treball actual, mentre que el 25% va admetre sentir-se menys segur.

La futura mà d'obra suposa un altre repte per a les agències públiques, ja que gairebé el 30% dels empleats federals seran elegibles per a la jubilació el 2025 i el 27% de la plantilla estarà composta per la generació Z. Aquests treballadors més joves tenen una forta afinitat per la tecnologia i esperen que siguin digitals. eines per formar part de la seva feina. Prioritzen els processos racionalitzats i l'automatització per alliberar temps per a iniciatives més estratègiques.

Tot i que hi ha hagut avenços, l'enquesta revela que el 20% dels gestors de compres del sector públic encara confien en el processament en paper i en sistemes antics antics. Només el 14% va declarar utilitzar les últimes eines i tecnologies digitals per als seus processos de compra.

La pandèmia de la COVID-19 ha accelerat la transformació digital de les compres del sector públic, obligant moltes organitzacions a adoptar solucions digitals per necessitat. Tanmateix, la transició no sempre ha estat suau.

En conclusió, l'enquesta realitzada per Euna Solutions posa de manifest el panorama canviant de la contractació electrònica del sector públic. Subratlla l'adopció creixent de la tecnologia digital, els reptes que s'enfronten a l'hora de contractar professionals de compres més joves i la importància dels processos racionalitzats i l'automatització en les operacions de compra.

Fonts: enquesta d'Euna Solutions, John Alexander, vicepresident sènior de producte d'Euna Solutions.