L'instrument de raigs gamma de Psyche desperta l'emoció per a l'exploració espacial futura

Un desenvolupament recent de la missió Psyche de la NASA ha despertat l'emoció entre els científics i els entusiastes de l'espai. L'espectròmetre de raigs gamma (GRS) de la missió va cobrar vida el 6 de novembre, marcant una fita important des del llançament de la nau espacial a mitjans d'octubre. El GRS forma part de l'instrument de l'espectròmetre de raigs gamma i neutrons (GRNS), que té un paper crucial en la determinació de la composició de Psyche.

L'equip de GRS, format per físics de diverses institucions, va presenciar la recollida de "dades precioses" que baixaven de la nau espacial cada cinc segons. Aquest èxit es va produir després d'una planificació i assaig acurada durant els últims tres anys, superant les expectatives i aplanant el camí per a futures operacions. Les dades recollides proporcionen informació crucial sobre la sensibilitat de l'instrument i permeten als científics perfeccionar els càlculs per quan la nau espacial arriba a l'asteroide Psyche.

Els científics estan especialment fascinats pels espectres de raigs gamma recollits pel GRS. Aquests espectres actuen com a empremtes digitals químiques, revelant la composició elemental de Psique. Mitjançant l'anàlisi dels raigs gamma alliberats per la interacció de les partícules còsmiques amb la superfície de l'asteroide, els científics poden confirmar si Psyche és un romanent d'un planetesimal primerenc o un bloc de construcció d'un planeta.

El Psyche GRS és un instrument d'última generació que incorpora lliçons apreses d'instruments de raigs gamma anteriors utilitzats en missions espacials. Compta amb la resolució més alta de qualsevol espectròmetre de raigs gamma volat a l'espai i utilitza una tecnologia avançada de criorefrigerador per refredar el seu "cor" de cristall de germani pur a -292 ° F (-180 ° C). S'espera que aquesta innovació del criorefrigerador allargarà significativament la vida útil de l'instrument.

L'èxit del Psyche GRS no només obre el camí per a futures operacions durant la missió, sinó que també és una promesa per als propers esforços d'exploració espacial. Instruments GRS similars desenvolupats per APL s'integraran en dues futures missions: l'instrument MEGANE de la missió d'exploració de les llunes marcianes de l'Agència japonesa d'exploració aeroespacial i la missió Dragonfly dirigida per APL de la NASA a la lluna més gran de Saturn, Tità. A més, s'utilitzarà el mateix tipus de refrigerador criològic utilitzat a la missió Psyche per a l'instrument Mapping Imaging Spectrometer for Europa (MISE) a la missió Europa Clipper de la NASA.

Després d'un procés de proves de dues setmanes, l'equip va apagar el sensor de raigs gamma el 27 de novembre. Tanmateix, altres components del GRS, inclòs el sensor de neutrons i protons, continuen actius. L'equip té previst activar l'espectròmetre de neutrons a mitjans de desembre, cosa que els permetrà reunir mesures valuoses de l'entorn espacial durant el creuer cap al cinturó d'asteroides.

L'èxit de la missió Psique marca una fita important en l'exploració espacial i és una promesa per descobrir els misteris de Psique i futures missions.