S'anuncien sis jocs addicionals de PlayStation Plus per al setembre

Una llista filtrada ha revelat els sis jocs de PlayStation Plus Extra que estaran disponibles al setembre. Els jocs van ser compartits per una font fiable billbil-kun a Dealabs. La programació inclou NieR Replicant, Star Ocean: The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization 6, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 i Unpacking.

NieR Replicant Ver. 1.22474487139 és una preqüela actualitzada de NieR:Automata. Va rebre crítiques positives, amb IGN que li va donar un 8/10 i va elogiar la millora visual i el combat. La història del joc es considera la seva característica destacada.

Unpacking, llançat el 2021, és un popular joc independent que gira al voltant de l'organització d'articles en diverses ubicacions. IGN li va concedir un 8/10, destacant el seu joc de trencaclosques senzill però satisfactori i la seva capacitat per explicar una història commovedora sobre objectes personals.

Està previst que aquests jocs estiguin disponibles per als membres de PS Plus Extra i Premium a partir del 19 de setembre. Aquesta versió marca el primer lot de jocs després del recent augment de preus de Sony per a totes les seves subscripcions de 12 mesos a PS Plus a tot el món.

De moment, no hi ha cap confirmació oficial de Sony sobre la llista de jocs filtrada o la seva disponibilitat. Els aficionats esperen impacients un anunci oficial per confirmar l'alineació. Estigueu atents a més actualitzacions.

Font: IGN (revisor: Wesley Yin-Poole)