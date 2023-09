Procreate Dreams: una nova aplicació d'animació 2D per a iPad

Procreate, l'empresa de programari d'il·lustració digital, llançarà Procreate Dreams, una aplicació d'animació 2D per a iPad, el 22 de novembre. Aquesta aplicació pretén oferir eines d'animació accessibles a qualsevol persona, independentment de la seva experiència d'animació. A diferència de molts altres programaris de la indústria, Procreate Dreams ofereix una opció de compra única per 19.99 dòlars, en lloc d'un model de preus de subscripció.

Dissenyat per al tacte, Procreate Dreams inclou funcions com Performing que permeten als usuaris afegir fotogrames clau als seus projectes mitjançant gestos en temps real. Aquesta eina promet revolucionar el procés d'animació permetent que els creatius responguin a l'instant a les seves creacions mentre juguen. L'aplicació també inclou una línia de temps multitàctil, que permet una integració perfecta de dibuix, animació cel·lular, fotogrames clau, edició de vídeo i composició, tot amb l'ús de gestos.

Procreate Dreams ofereix als artistes la possibilitat d'animar sobre imatges de vídeo i ofereix una eina anomenada Flipbook, que és un homenatge a l'animació tradicional. Els artistes poden crear GIF en bucle curts, animacions complexes de personatges i molt més amb aquesta funció. L'aplicació també admet la rotoscòpia, una tècnica on els animadors tracen sobre fotogrames de vídeo, ja que permet la importació de metratge ProRes de fins a 8K de resolució. A més, hi ha un nou motor d'àudio que permet als usuaris afegir veus en off de personatges, música i efectes de so als seus projectes animats.

Procreate Dreams utilitza els mateixos pinzells que l'aplicació Procreate original, optimitzat per utilitzar-lo amb l'Apple Pencil. També s'inclouen llenços més grans, més capes i suport total per als fitxers creats a Procreate. L'aplicació introdueix un format de fitxer Procreate especialitzat dissenyat per a la sincronització d'iCloud, que permet l'accés instantani a fitxers d'1 TB sense carregar, desar o exportar temps. Aquests fitxers conserven tot l'historial de desfer d'un projecte, de manera que els artistes poden experimentar fàcilment sense por de perdre la seva obra.

S'espera que Procreate Dreams sigui un canvi de joc de la indústria, similar al seu predecessor, l'aplicació d'il·lustració original de Procreate. Amb les seves potents funcions i una interfície fàcil d'utilitzar, Procreate ha estat l'aplicació de pagament per iPad més venuda durant més de sis anys. La seva negativa a adoptar un model de subscripció mensual, a diferència de competidors com Adobe i Clip Studio Paint, ha aconseguit una base d'usuaris dedicada i fidel.

