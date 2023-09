La Col·lecció Nacional de Fotografia Aèria s'associa amb Monmouth Scientific per preservar registres valuosos

La Col·lecció Nacional de Fotografia Aèria (NCAP) és un reconegut dipòsit d'imatges aèries històriques, que inclou milions d'imatges que capturen esdeveniments i ubicacions globals importants. L'objectiu principal de NCAP és recollir i salvaguardar aquests valuosos registres en format digital i físic, assegurant-ne la preservació per a les generacions futures.

Per abordar els reptes relacionats amb la manipulació i la conservació, Alan Potts, el gerent d'imatge digital, va buscar a Monmouth Scientific una solució per establir un entorn net per a la gestió segura de la col·lecció de l'equip NCAP. Després de traslladar-se a una nova instal·lació a Edimburg, l'equip de NCAP va guanyar l'espai necessari per afrontar aquests reptes.

Monmouth Scientific va identificar l'ampolla de fums de recirculació com la solució òptima per satisfer els requisits de l'equip. Aquest espai de treball ofereix als tècnics un entorn segur i eficient per a tasques com l'eliminació de motlles de les impressions fotogràfiques i la preparació de pel·lícules. Els armaris canalitzen eficaçment el flux d'aire, capturen vapors i els confinen dins d'una àrea de treball controlada. L'aire net s'expulsa de nou al laboratori mitjançant la utilització de filtres de carbó actiu.

L'ús d'aquestes vitrines de recirculació no només garanteix un espai de treball més saludable per als membres del personal, sinó que també ofereix beneficis d'estalvi de costos i contribueix a un entorn de laboratori més ecològic i sostenible. Amb la implementació d'aquesta nova tecnologia i les millores del flux de treball, el NCAP ara és capaç de prioritzar els problemes crítics de conservació.

Alan Potts, el gerent d'imatge digital, va expressar la seva satisfacció per treballar amb Monmouth Scientific, afirmant que la seva orientació i experiència eren inestimables per identificar els riscos i seleccionar l'equip adequat per a la feina. L'associació ha donat lloc al desenvolupament de solucions a mida que s'adapten a l'aplicació única del NCAP, cosa que els permet preservar aquest rècord únic d'esdeveniments mundials vist des de dalt.

Monmouth Scientific és líder en solucions d'aire net, especialitzat en tecnologia de recirculació responsable amb el medi ambient. Les seves solucions, com ara armaris de fum, sistemes de flux laminar, armaris de seguretat biològica, unitats de contenció de pols i sales netes de classe ISO, prioritzen la seguretat del personal alhora que minimitzen el consum d'energia. S'ofereixen a una àmplia gamma d'indústries, com ara laboratoris, institucions de recerca, empreses farmacèutiques, fabricants d'electrònica i empreses aeroespacials.

En general, aquesta associació entre la Col·lecció Nacional de Fotografia Aèria i Monmouth Scientific mostra la importància de les tecnologies i pràctiques innovadores per garantir la preservació i l'accessibilitat de documents valuosos per a les generacions futures.

Fonts:

- La Col·lecció Nacional de Fotografia Aèria (NCAP)

– Monmouth Scientific Limited